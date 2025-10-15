Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Melissa Gate rompe el silencio y defiende a su madre ante polémica con hijo de Karina García

El hijo de Melissa Gate, salió en redes a defender a su madre y aclarar la polémica que se desató con el hijo de Karina García.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Juan José defendió a su madre Melissa Gate de la polémica con hijo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

El hijo de Melissa Gate, Juan José, apareció en sus redes sociales para aclarar lo que realmente quiso decir su madre cuando supuestamente se refirió al hijo de Karina García.

¿Qué dijo el hijo de Melissa Gate sobre la polémica con Karina García y su hijo?

Tras las críticas que recibió Melissa Gate por decir en un directo que llamaría a su bebé de juguete Valentino o Maximiliano -nombres que, según ella, suelen usar mujeres de "dudosa reputación" para sus hijos y que muchos tomaron como una indirecta hacia Karina García y su pequeño-, su hijo Juan José salió en su defensa.

A través de sus redes sociales, el joven explicó que, tras ver el clip viral, su madre en realidad no se refería al hijo de la modelo paisa, sino al creador de contenido, Valentino Lázaro, con quien Melissa Gate ha tenido varios conflictos en redes.

Hijo de Melissa Gate defiende a su madre de la polémica con hijo de Karina García
Melissa Gate fue fuertemente criticada tras supuestamente hablar del hijo de Karina García. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo para Juan José, todo se habría tratado de un malentendido y su corazón le decía con total seguridad que su mamá no se habría referido al pequeño.

Yo vi ese clip, y yo sé que mi mamá no estaba hablando del Valentino pequeño, yo sé que ella no estaba hablando de él", dijo.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la defensa de Juan José hacia su madre, Melissa Gate?

Como era de esperarse, varios usuarios comentaron el video que se ha hecho viral sobre la respuesta que ha dado Juan José, y dejaron ver su descontento de que el joven tuviera que salir a defender a su mamá para que dejara de recibir críticas en redes.

Es más que obvio que si fue así, pero como todo lo quiere negar", "No se lo cree ni él mismo, no conociéramos a la Meli" y "Quien sea, no tiene que hablar de la madre de nadie, de los hijos de nadie", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Hijo de Melissa Gate defiende a su madre de la polémica con hijo de Karina García
Juan José dejó claro que su mamá se habría referido a Valentino Lázaro y no al hijo de Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Melissa Gate tras las críticas por supuesta indirecta a Karina García?

Después de que las redes estallaron tras la polémica que se generó por la supuesta indirecta que le habría lanzado la creadora de contenido a Karina García y su hijo, ella misma salió a aclarar que todo se trataba de sarcasmo y que realmente no se había referido a alguien específicamente.

Asimismo, pidió a su fandom que compartiera sus palabras para frenar los malos comentarios de quienes intentaban desprestigiar su nombre y tergiversar su sentido del humor.

