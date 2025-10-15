Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cris Valencia arremete contra su productor musical y Westcol: "a ellos solo les importa lo de ellos"

Cris Valencia ha realizado un directo donde se va contra su productor musical El High y Westcol, generando toda una polémica.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Cris Valencia arremetió contra su productor musical y Westcol
Cris Valencia mostró su molestia con su productor musical y con Westcol. (Foto Izquierda: Canal RCN | Foto Derecha: Freepik)

El cantante caldense Cris Valencia sorprendió a sus seguidores al realizar un directo para arremeter contra su productor musical, conocido en redes como El High, y también contra Westcol.

Artículos relacionados

¿Por qué Cris Valencia arremetió contra su productor musical El High y Westcol?

Durante un directo en su cuenta de TikTok, Cris Valencia confesó a sus seguidores que se siente frustrado porque lleva meses sin grabar música nueva.

Según explicó, su productor-conocido en redes como El High-no ha mostrado interés en trabajar sus composiciones.

Cris Valencia arremetió contra su productor musical y Westcol
Cris Valencia manifestó que su productor musical está frenando su carrera. (Foto: Canal RCN)

El cantante agregó que tanto El High como Westcol solo piensan en sus propias carreras y que, a su parecer, no han querido apoyar su talento ni invertir en su música.

Yo necesito que ustedes le metan presión a él, escríbanle al Instagram y díganle que saque música de Cris Valencia o déjenlo libre". "A ellos no les importa mi carrera, a mí tampoco me importa la de ellos", dijo.

El impacto del directo fue tal, que el video rápidamente llegó a manos de Westcol, quien, sorprendido por las declaraciones, decidió llamar a El High en otro en vivo, desatando una nueva polémica.

Artículos relacionados

¿Qué le respondieron Westcol y El High a Cris Valencia?

Westcol no dudo en declarar que él no tenía nada que ver con la situación del artista y que él solo lo había ayudado en su momento, por lo que decidió llamar a El High para ponerlo al tanto con las declaraciones del joven.

Sorprendido, El High aseguró al streamer que Valencia era un malagradecido y que los temas que él quería grabar no estaban a la altura de un buen concepto musical.

Asimismo, terminó revelando que él siempre lo ha apoyado y que incluso hasta su esposa le regaló una nevera y una lavadora para que se estableciera en Medellín.

Artículos relacionados

Por su parte, la mujer del El High reveló en su cuenta de TikTok unos chats con Valencia, donde, según expresa ella, el joven fue el mismo que se encargó de apagar su carrera musical.

Pues de acuerdo a sus palabras, Cris nunca iba a los ensayos y prefería irse de vacaciones, jugar o pasar tiempo con su novia.

Solo quería recibir plata sin hacer el más mínimo esfuerzo. Uno no puede ser así con personas que lo único que han hecho es servirle y ayudarle. Él mismo se encargó de que su carrera se apagara", dijo la mujer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"