Cris Valencia arremete contra su productor musical y Westcol: "a ellos solo les importa lo de ellos"

El cantante caldense Cris Valencia sorprendió a sus seguidores al realizar un directo para arremeter contra su productor musical, conocido en redes como El High, y también contra Westcol.

¿Por qué Cris Valencia arremetió contra su productor musical El High y Westcol?

Durante un directo en su cuenta de TikTok, Cris Valencia confesó a sus seguidores que se siente frustrado porque lleva meses sin grabar música nueva.

Según explicó, su productor-conocido en redes como El High-no ha mostrado interés en trabajar sus composiciones.

Cris Valencia manifestó que su productor musical está frenando su carrera. (Foto: Canal RCN)

El cantante agregó que tanto El High como Westcol solo piensan en sus propias carreras y que, a su parecer, no han querido apoyar su talento ni invertir en su música.

Yo necesito que ustedes le metan presión a él, escríbanle al Instagram y díganle que saque música de Cris Valencia o déjenlo libre". "A ellos no les importa mi carrera, a mí tampoco me importa la de ellos", dijo.

El impacto del directo fue tal, que el video rápidamente llegó a manos de Westcol, quien, sorprendido por las declaraciones, decidió llamar a El High en otro en vivo, desatando una nueva polémica.

¿Qué le respondieron Westcol y El High a Cris Valencia?

Westcol no dudo en declarar que él no tenía nada que ver con la situación del artista y que él solo lo había ayudado en su momento, por lo que decidió llamar a El High para ponerlo al tanto con las declaraciones del joven.

Sorprendido, El High aseguró al streamer que Valencia era un malagradecido y que los temas que él quería grabar no estaban a la altura de un buen concepto musical.

Asimismo, terminó revelando que él siempre lo ha apoyado y que incluso hasta su esposa le regaló una nevera y una lavadora para que se estableciera en Medellín.

Por su parte, la mujer del El High reveló en su cuenta de TikTok unos chats con Valencia, donde, según expresa ella, el joven fue el mismo que se encargó de apagar su carrera musical.

Pues de acuerdo a sus palabras, Cris nunca iba a los ensayos y prefería irse de vacaciones, jugar o pasar tiempo con su novia.