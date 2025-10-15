Michelle Rouillard hizo emotiva confesión tras llegar al top 10 de MasterChef Celebrity

L

a décima temporada de MasterChef Celebrity ya tiene a su top 10, pues luego de la emotiva salida de David Sanín, se confirmó el nombre de los 10 participantes que han demostrado un alto nivel en la cocina más importante del mundo.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La emotiva dedicatoria de Alejandra Ávila a David Sanín tras su eliminación: "te adoro"

¿Cómo celebró Michelle Rouillard su llegada al top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Una de las celebridades que no dudó en presumir su llegada al top 10 de MasterChef Celebrity, fue Michelle Rouillard, quien en su más reciente publicación celebró este logro personal que tanto esfuerzo y sacrificio le ha costado.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

"Contra todo pronóstico… ¡aquí estoy, en el Top 10 de MasterChef Celebrity", escribió la reconocida actriz en la descripción del post que rápidamente obtuvo cientos de 'likes' y comentarios en los que la felicitaron por su entrega y dedicación.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Qué dijo Michelle Rouillard tras su llegada al top 10 de MasterChef Celebrity?

En la publicación, la actriz y exreina de belleza hizo una recopilación de lo que fue el más reciente reto de eliminación en el que se encontraba en riesgo de salir junto a Luis Fernando Hoyos, Alejandra Ávila, Pichingo, Ricardo Vesga, Carolina Sabino, y David Sanín.

Así celebró Michelle Rouillard su llegada al top 10 de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, este nuevo triunfo como cocinera, llevó a que muchos de sus seguidores enviaran amorosos mensajes en los que reconocieron su alto nivel en la cocina y exaltaron la manera en la que ha hecho su propio juego.

¿Quienes son los integrantes del top 10 de MasterChef Celebrity?

Luego de que David se quedara por fuera de la competencia tras no lograr conquistar al exigente jurado, finalmente Claudia Bahamón anunció el nombre de las 10 celebridades que conforman el anhelado top 10 de esta décima temporada, ellos son:

Alejandra Ávila

Pichingo

Valentina Taguado

Raúl Ocampo

Luis Fernando Hoyos

Violeta Bergonzi

Patricia Grisales

Carolina Sabino

Ricardo Vesga

Michelle Rouillard

Michelle Rouillard presumió su llegada al top 10 de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Por ahora, estos 10 cocineros se preparan para lo que se viene de aquí en adelante, pues sin duda, a estas alturas del juego está claro que todo puede pasar, pues si algo ha demostrado esta MasterChef Celebrity en su décima temporada, es que cualquiera puede dar sorpresas.