La emotiva dedicatoria de Alejandra Ávila a David Sanín tras su eliminación: "te adoro"

La salida de David Sanín, quien se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, ha sido sin duda una de las más sentidas en lo que va de esta décima temporada, pues entre lágrimas y amorosas palabras, los participantes y jurados lo despidieron de la competencia.

¿Cómo fue la despedida de David Sanín de MasterChef Celebrity 2025?

Alejandra Ávila, una de las actuales participantes de esta temporada, fue una de las que se mostró más afectada tras conocer el veredicto de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, pues además de romper en llanto desde el balcón, también quiso dedicar unas palabras a quien fue su compañero en esta aventura.

"Mi Corazón hoy en la cocina se queda a medias, amé trabajar contigo en cada reto y aprender de ti. Sabes que te adoro y que le doy gracias a la vida por cruzarnos en el camino", fueron las emotivas palabras que escribió la actriz en su más reciente post en Instagram.

¿Cuáles fueron las palabras que Alejandra Ávila le dedicó a David Sanín tras su eliminación de MasterChef Celebrity?

Así mismo, Ávila, una de las competidoras que ha demostrado fortalezas como cocinera, le recordó al comediante que fuera de la cocina también encontrar en ella una amistad sincera, además de expresarle lo mucho que lo va a extrañar ahora que ya no hará parte de lacocina más importante del mundo.

Las emotivas palabras que Alejandra Ávila le dedicó a David Sanín. Foto | Canal RCN.

"Eres tan maravilloso cocinero, que este último plato no dice lo que increíble que eres", reiteró Alejandra para hacerle saber a su excompañero de juego que lo consideraba, además de un ser humano increíble, un competidor fuerte.

Alejandra Ávila dedicó emotivas palabra a David Sanín. Foto | Canal RCN.

¿Por qué David Sanín fue el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity?

Pese a destacarse con cada una de sus preparaciones a lo largo de la temporada, en esta oportunidad un error en la cantidad de picante en su plato, lo dejó por fuera de la competencia, pues justo cuando pasó al atril para que los chefs hicieran la respectiva degustación, los sorprendió con una protesta que era casi difícil de probar, situación que los llevó a tomar la decisión de dejarlo por fuera del top 10 de MasterChef Celebrity 2025.