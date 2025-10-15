La sentida confesión de vida que hizo Pichingo tras entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

El Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 quedó conformado, luego de que el humorista David Sanín fue eliminado del programa de cocina del Canal RCN.

Una de las celebridades que aseguró su cupo en el selecto Top 10, tras el reto de eliminación, fue el también humorista Diego Alexander Gómez Aristizábal, más conocido como Pichingo.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Cómo reaccionó Pichingo al pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Aunque muchos cuestionaban el desempeño de Pichingo en MasterChef, el cómico participante demostró que continúa en la competencia gastronómica y lo celebró a través de redes sociales.

En Instagram, Pichingo mostró lo orgulloso que se siente de él mismo en el Top 10 y le agregó un revelador mensaje sobre lo que ha sido ser parte de la cocina más importante del mundo.

Pichingo en el reto de eliminación antes de entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Pichingo subió una serie de fotografías que lo muestran cocinando en el reto de eliminación previo a que se conformara el selecto grupo de MasterChef Celebrity 2025. Como descripción del post, el comediante abrió sus afectos y detalló que estar en el programa ha sido de los retos más grandes que ha asumido en su vida.

"Aquí estoy, en el Top 10 de MasterChef. No ha sido fácil, creo que es de los retos más grandes que he asumido en la vida", escribió Pichingo.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Qué opiniones hay tras Pichingo entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Como se había mencionado, la participación de Pichingo en MasterChef Celebrity ha dividido opiniones, pero son más los comentarios de apoyo para el alegre hombre que le gusta trovar.

Varios internautas y seguidores del artista expresaron que lo han visto en distintas facetas en MasterChef y por eso lo admiran, también se interpretan mensaje de apoyo: "Pichingo, excelente participante", "Felicidades Pichingo, eres el mejor", "Pichingo, mi preferido siempre".

Pichingo sigue participando en MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremete contra Melissa Gate por meterse con Karina García y su hijo: "Esa vieja"

¿Cuál es el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Ya es un hecho: quedó el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. Se prevé qué la competencia se pondrá más reñida, los 10 participantes son:

Violeta Bergonzi.

Valentina Taguado.

Raúl Ocampo.

Patricia Grisales.

Alejandra Ávila.

Pichingo.

Michelle Rouillard.

Ricardo Vesga.

Carolina Sabino.

Luis Fernando Hoyos.

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, disponibles en la app del Canal RCN. Clic aquí.