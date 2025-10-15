Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

En las redes sociales abundan los contenidos que son compartidos de manera masiva y los mismos usuarios los convierten en virales, tal como el video de un joven que literalmente se lo 'tragó la tierra' en Brasil.

A través de una grabación que quedó consignada en cámaras de seguridad, en una calle de Brasil se registró en momento en el que, de un momento para el otro, un joven cayó en un cráter que se originó en el piso.

¿Cómo el joven fue 'tragado' por la tierra y quedó grabado en video viral?

Según la información de las cámaras, la situación se dio el pasado 11 de octubre y los internautas se encargaron de volverlo tendencia en las diferentes plataformas de interacción social.

Entre los reportes, se dice que la acera se abrió en una calle de Manaos, en Brasil. El clip muestra que no había ninguna señalización de alerta, además de que el estado del material en el piso no estaba en buenos términos.

Se generó un cráter en la acera | Foto de Freepik.

El joven iba caminando y desapareció, cayó al vacío y por suerte iba transitando un motociclista que se percató de lo ocurrido; le brindó ayuda junto a otro conductor.

Este es el video viral que circula en las redes sociales:

¿Qué pasó con el joven tras ser 'tragado por la tierra' en video viral?

Gracias a un trabajo en conjunto se logró rescatar al joven con cuerdas, en medio de una caída de varios metros. Luego de que las acciones de socorro, lo trasladaron a un centro médico y, por suerte, se dio a conocer que no tuvo álgidas afectaciones en su salud.

El caso se puso a la disposición de las autoridades, ya que se habla de una posible negligencia en el espacio público por el deterioro que se demostró en el viral video.

Al ser un contenido tendencia, los comentarios también toman relevancia. En TikTok se pueden leer diversas reacciones, como: "El verdadero trágame tierra", "Se nota que está recién construido y la mala calidad de la obra", "No vuelvo a decir nunca más: trágame tierra y envíame a otro lado".