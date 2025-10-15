¿No se podrán hacer capturas de pantalla en WhatsApp? Implementan nueva actualización de seguridad

Al ser WhatsApp de las aplicaciones más usadas en el mundo, sus creadores hacen anuncios sobre cambios o transformaciones que se efectúan.

¿Ya no se podrán hacer capturas de pantalla en WhatsApp?

Una de las variables que más importan en WhatsApp es la seguridad, ya que se trata de una app de mensajería instantánea donde se comparte información de índole personal.

WhatsApp se actualiza | Foto Freepik.

En ese sentido, la app del teléfono verde agregó una medida de seguridad para prohibir ejecutar capturas de pantalla en las fotos de perfil de los usuarios digitales.

Se trata de una actualización que se va incorporando poco a poco, así que por más de que los contactos estén agregados, las mencionadas capturas ya no serán posibles. Esto con base en cuidar la identidad.

Aunque la decisión puede causar controversia, WhatsApp justifica que con el avance de la tecnología hoy en día es posible que se filtren datos, así que es necesario actuar para evitar futuros altercados en el manejo de la información que brindan los usuarios.

¿Qué pasa cuándo se hace captura de pantalla a la foto de perfil en WhatsApp?

Al prohibir las capturas de pantalla de las fotos de perfil, los millones de seguidores que cuentan con la aplicación tienen más tranquilidad.

Quienes intentan hacer la captura de pantalla, de inmediato se bloquea la acción. Por lo tanto, puede que aparezca un aviso o simplemente la pantalla quede de color negro.

¿Qué otras capturas de pantalla están prohibidas en WhatsApp?

Con la nueva actualización, ya son diferentes las prohibiciones en torno a las capturas de pantalla en WhatsApp.

WhatsApp ya había hecho otras prohibiciones | Foto de Freepik.

Por ejemplo, aparte de lo de las fotos de perfil, ya se había implementado otros cambios, entre ellos la restricción de tomar capturas de pantalla en fotografías o videos efímeros.

Aún y cuando los creadores de WhatsApp buscan mejoras en el aplicativo, todavía es posible que los usuarios puedan ver la miniatura de la foto de perfil en la lista de chats o en la información del contacto, y no hay forma de evitar que alguien tome una captura de esa imagen con otro dispositivo móvil.