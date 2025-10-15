Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado sorprende al publicar beso con Esperanza Gómez: "a mi mami no le gusta"

Esperanza Gómez fue la más reciente invitada del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?' en donde Valentina Taguado sorprendió junto a la actriz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025 - Valentina Taguado y Esperanza Gómez en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Valentina Taguado sorprendió al presumir beso con Esperanza Gómez. Foto | Canal RCN.

Recientemente, Valentina Taguado, causó revuelo en redes sociales tras compartir una particular fotografía junto Esperanza Gómez, quien estuvo como invitada en el programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?' del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la particular fotografía que compartió Valentina Taguado junto a Esperanza Gómez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora Colombiana ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, apareció y esta vez en compañía de Esperanza, la afamada actriz de cine para adultos.

Artículos relacionados

Antes de hacer la sorpresiva revelación, Taguado le advirtió a sus seguidores, especialmente a su mamá sobre lo estaría a punto de ver: "Mami no veas la siguiente historia, bloquéame porfa", escribió Taguado junto a foto posando con Gómez.

Artículos relacionados

¿Valentina Taguado se dio un beso con Esperanza Gómez?

Posteriormente, la actual participante de MasterChef compartió una nueva instantánea, esta vez presumiendo lo que fue un besito de ella junto a Esperanza, la invitada. "A mi mami no le gusta esto para nada", agregó Valentina junto a unos emojis de risa.

Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Así fue el beso de Valentina Taguado y Esperanza Gómez. Foto | Canal RCN.

En la comentada imagen, se puede apreciar a ambas mujeres con los ojos cerrados, por un lado, Esperanza abrazando a Valentina, y esta última, sonriendo mientras recibe el beso.

¿Qué dijo Valentina Taguado tras su beso con Esperanza Gómez?

Cabe señalar que Esperanza Gómez visitó el programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', formato en el que además de Valentina, se encuentran Johana Velandia y Hassam, quienes todas las mañanas de lunes a viernes entretienen con sus opiniones respecto a diversos temas de la vida cotidiana.

Valentina Taguado y Esperanza Gómez en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Valentina Taguado reveló beso con Esperanza Gómez. Foto | Canal RCN.

En esta oportunidad, el turno fue para la actriz de cine para adultos, quien llegó a ponerle p1cante a la conversación al relatar sin filtro un poco de lo que ha vivido a lo largo de estos años de carrera.

Como era de esperarse, su presencia en el programa desató el interés de sus oyentes, quienes se mostraron expectantes por escuchar sus historias.

Sin duda, el beso que ambas protagonizaron es una fiel muestra del humor que las caracteriza a ambas, quienes no desaprovecharon la oportunidad para divertir a los internautas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El tierno momento en que La Liendra confesó querer un bebé tras conocer a Lucca La Liendra

La Liendra se derritió al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán: “con ganas de bebé”

La Liendra se mostró emocionado al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán, y lanzó un inesperado comentario.

Juliana Calderón Juliana Calderón

Salió a la luz último audio que recibió Juliana Calderón de su amiga que murió misteriosamente

Juliana Calderón publicó el mensaje de chat de WhatsApp que su amiga le envío tiempo antes de fallecer.

Hermano de Regio Clown reveló nuevos detalles Talento nacional

Hermano de Regio Clown rompió el silencio tras señalamientos en contra de él por el caso de B-King

Cristian Herrera, hermano de Regio Clown reveló detalles de lo que le pasó en México a él y a B-King: "Lo pintan como la oveja negra".

Lo más superlike

Falleció reconocido músico vallenato: Martín Emilio Villamizar mientras tocaba con su grupo en pleno evento público. Talento nacional

¡Adiós a un gran artista! El mundo de la música se viste de luto tras lamentable pérdida

La música se viste de luto tras la muerte de un artista que falleció mientras tocaba con su grupo en pleno evento público.

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Así se ve el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025: conoce los apodos de los participantes

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó