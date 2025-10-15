Valentina Taguado sorprende al publicar beso con Esperanza Gómez: "a mi mami no le gusta"

Recientemente, Valentina Taguado, causó revuelo en redes sociales tras compartir una particular fotografía junto Esperanza Gómez, quien estuvo como invitada en el programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?' del Canal RCN.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La emotiva dedicatoria de Alejandra Ávila a David Sanín tras su eliminación: "te adoro"

¿Cuál fue la particular fotografía que compartió Valentina Taguado junto a Esperanza Gómez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora Colombiana ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, apareció y esta vez en compañía de Esperanza, la afamada actriz de cine para adultos.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

Antes de hacer la sorpresiva revelación, Taguado le advirtió a sus seguidores, especialmente a su mamá sobre lo estaría a punto de ver: "Mami no veas la siguiente historia, bloquéame porfa", escribió Taguado junto a foto posando con Gómez.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Valentina Taguado se dio un beso con Esperanza Gómez?

Posteriormente, la actual participante de MasterChef compartió una nueva instantánea, esta vez presumiendo lo que fue un besito de ella junto a Esperanza, la invitada. "A mi mami no le gusta esto para nada", agregó Valentina junto a unos emojis de risa.

Así fue el beso de Valentina Taguado y Esperanza Gómez. Foto | Canal RCN.

En la comentada imagen, se puede apreciar a ambas mujeres con los ojos cerrados, por un lado, Esperanza abrazando a Valentina, y esta última, sonriendo mientras recibe el beso.

¿Qué dijo Valentina Taguado tras su beso con Esperanza Gómez?

Cabe señalar que Esperanza Gómez visitó el programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', formato en el que además de Valentina, se encuentran Johana Velandia y Hassam, quienes todas las mañanas de lunes a viernes entretienen con sus opiniones respecto a diversos temas de la vida cotidiana.

Valentina Taguado reveló beso con Esperanza Gómez. Foto | Canal RCN.

En esta oportunidad, el turno fue para la actriz de cine para adultos, quien llegó a ponerle p1cante a la conversación al relatar sin filtro un poco de lo que ha vivido a lo largo de estos años de carrera.

Como era de esperarse, su presencia en el programa desató el interés de sus oyentes, quienes se mostraron expectantes por escuchar sus historias.

Sin duda, el beso que ambas protagonizaron es una fiel muestra del humor que las caracteriza a ambas, quienes no desaprovecharon la oportunidad para divertir a los internautas.