Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida actriz colombiana habló de la difícil experiencia que vivió en su niñez con su padre

La actriz, Natalia Durán, abrió su corazón y reveló con completa valentía que vivió una difícil experiencia en su infancia con su padre.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Natalia Durán reveló los abusos por parte de su padre.
Natalia Durán habló sobre los abusos por parte de su padre. (Foto: Canal RCN)

A través de una entrevista para el programa matutino del Canal RCN, 'Buen día, Colombia' , la reconocida actriz, Natalia Durán , reveló que vivió una infancia difícil, marcada por los daños que vivió causados no solo de su padre, sino de otros familiares.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Natalia Durán sobre el daño que sufrió por parte de su padre biológico?

La actriz, Natalia Durán, grabada por su participación abierta en la exitosa novela 'A corazón' y en 'Rojo Carmesí', confesó en las cámaras de Buen día, Colombia que en su infancia fue víctima de su padre biológico y otros familiares como sus primos, quienes se sobrepasaron con ella.

En la entrevista, la actriz mencionó que “cuando uno es chiquito no tiene a pesar de sí mismo”, queriendo decir que quizás, no pudo reconocer en ese entonces la gravedad del asunto y por eso, añadió:

"Sigo abriendo capítulo de esta historia y, de hecho, hace unos meses se puso peor el tema. Cosas que yo ni me acordaba".

Artículos relacionados

Ante estas palabras, Natalia exclamó “¡qué es esto tan pesado!”, recordando que sus daños fueron mucho más graves de lo que quizás algún día pudo pensar.

¿Qué dijo Natalia Durán sobre los daños de parte de su padre?, ¿lo perdonó?

Sin decir muchas palabras, Natalia Durán dejó claro que siente “empatía” por sus victimarios, claramente sin justificar lo que ellos hicieron, pero fue clara al mencionar esto, porque explicó que los hombres que hicieron estos daños, fueron víctimas de lo mismo.

“Puedo entender que uno de debe estar muy mal adentro y mi papá, estoy segura de que fue una persona abus...”, expresó.

Natalia Durán reveló que fue abusada por su padre y más familiares
Natalia Durán habló de los daños que sufrió en su infancia. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, la actriz también explicó:

“Los hombres tienen una probabilidad muy alta; un 80%, 90% de ser abus... a su edad adulta, si han sido abus... ​​en su primera infancia”.

Artículos relacionados

¿Cómo se siente actualmente Natalia Durán tras ser víctima de este delito?

En medio de su conversación para el programa matutino, Natalia se vio muy serena y tranquila al hablar del tema, por eso dijo:

“Me siento en paz, puedo hablar de esto sin tener una carga al respecto”.

Natalia Durán confesó los abusos de su padre.
Natalia Durán confesó que fue víctima por su padre. (Foto: Canal RCN)

Además, fue concisa al explicar que es legítimo sentir rabia y dolor cuando se sufre y por eso, ella piensa que sus familiares actuaron mal por lo que pudieron vivir en su pasado.

 

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri despide septiembre con un mensaje de enfoque y determinación. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri recibió una dedicatoria musical de un misterioso hombre ¿Quién es?

Andrea Valdiri vivió un momento muy especial antes de Stream Fighters 4, al recibir una canción compuesta por un fan como muestra de apoyo.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra sorprendió al mostrar su impresionante colección de tenis, ¿cuántos tiene?

La Liendra recordó cómo en el pasado su realidad era distinta y no tenía la posibilidad de ostentar los lujos que hoy tiene.

Juliana Calderón sacó a la luz video junto a su amiga Juliana Calderón

Juliana Calderón sacó a la luz video que grabó junto a su amiga Baby Demoni antes de su muerte

Juliana Calderón reveló un curioso video que grabó junto a su amiga antes de su extraño fallecimiento: "Tengo mi corazón arrugado".

Lo más superlike

Leonardo Ramírez había pedido la eutanasia Talento nacional

El reconocido actor que falleció por enfermedad terminal luego que le negaran la eutanasia

El actor Leonardo Ramírez falleció a los 26 años luego de una larga lucha por años contra un cáncer que le hizo metástasis, ¿por qué le negaron la eutanasia?

Megaland anuncia la venta de boletería. Talento nacional

Megaland 2025 celebra 20 años en Bogotá: cartel confirmado y boletas a la venta

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Así se ve el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025: conoce los apodos de los participantes

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó