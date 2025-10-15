Reconocida actriz colombiana habló de la difícil experiencia que vivió en su niñez con su padre
La actriz, Natalia Durán, abrió su corazón y reveló con completa valentía que vivió una difícil experiencia en su infancia con su padre.
A través de una entrevista para el programa matutino del Canal RCN, 'Buen día, Colombia' , la reconocida actriz, Natalia Durán , reveló que vivió una infancia difícil, marcada por los daños que vivió causados no solo de su padre, sino de otros familiares.
¿Qué dijo Natalia Durán sobre el daño que sufrió por parte de su padre biológico?
La actriz, Natalia Durán, grabada por su participación abierta en la exitosa novela 'A corazón' y en 'Rojo Carmesí', confesó en las cámaras de Buen día, Colombia que en su infancia fue víctima de su padre biológico y otros familiares como sus primos, quienes se sobrepasaron con ella.
En la entrevista, la actriz mencionó que “cuando uno es chiquito no tiene a pesar de sí mismo”, queriendo decir que quizás, no pudo reconocer en ese entonces la gravedad del asunto y por eso, añadió:
"Sigo abriendo capítulo de esta historia y, de hecho, hace unos meses se puso peor el tema. Cosas que yo ni me acordaba".
Ante estas palabras, Natalia exclamó “¡qué es esto tan pesado!”, recordando que sus daños fueron mucho más graves de lo que quizás algún día pudo pensar.
¿Qué dijo Natalia Durán sobre los daños de parte de su padre?, ¿lo perdonó?
Sin decir muchas palabras, Natalia Durán dejó claro que siente “empatía” por sus victimarios, claramente sin justificar lo que ellos hicieron, pero fue clara al mencionar esto, porque explicó que los hombres que hicieron estos daños, fueron víctimas de lo mismo.
“Puedo entender que uno de debe estar muy mal adentro y mi papá, estoy segura de que fue una persona abus...”, expresó.
Por otro lado, la actriz también explicó:
“Los hombres tienen una probabilidad muy alta; un 80%, 90% de ser abus... a su edad adulta, si han sido abus... en su primera infancia”.
¿Cómo se siente actualmente Natalia Durán tras ser víctima de este delito?
En medio de su conversación para el programa matutino, Natalia se vio muy serena y tranquila al hablar del tema, por eso dijo:
“Me siento en paz, puedo hablar de esto sin tener una carga al respecto”.
Además, fue concisa al explicar que es legítimo sentir rabia y dolor cuando se sufre y por eso, ella piensa que sus familiares actuaron mal por lo que pudieron vivir en su pasado.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike