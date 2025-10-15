La Liendra sorprendió al mostrar su impresionante colección de tenis, ¿cuántos tiene?

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, sorprendió en las últimas horas al hacer confesión sobre una de sus más grandes "obsesiones". Se trata de la impresionante colección de zapatos que ostenta en su closet.

.¿Cuál es la impresionante colección de La Liendra?

En las últimas horas, el reconocido creadora de contenido decidió realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades por parte de sus seguidores.

"¿Cuántos pares de zapatos tienes?", escribió uno de los internautas en medio de la actividad. Para responder a la pregunta el experticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en dirigirse hacia su closet para mostrar la impresionante colección de zapatos que ha ido acumulando a lo largo de los años.

"No sé la verdad, yo a lo único que le invierto platica es a los tenis, es lo único que me gusta de verdad como invertirle 'money', de resto a mi no me importa ponerme una chaqueta de 20 mil, 15 mil", comentó el influenciador en las historias de la red social mencionada.

De acuerdo con lo mencionado por el creador de contenido, la única obsesión que tiene es por los tenis, pues según él es un trauma que desarrolló debido a sus carencias cuando no tenía los recursos para darse este tipo de lujos.

"Es como el trauma del pobre, el pelao que viene de barrio, que no tuvo tenis, lo primero que hace cuando tiene como modito es comprar tenis", señaló La Liendra mientas hacía un corto recorrido enseñando la cantidad de zapatos que tiene en ella actualidad.

La Liendra mostró su impresionante colección de tenis. Foto | Canal RCN.

¿Qué colecciona La Liendra? El influencer sorprendió con revelación

En medio de la comentada dinámica, otros internautas se mostraron interesados en conocer detalles del próximo documental, pues desde hace un par de semanas, el influenciador ha sorprendido con una apuesta por entretener a su público con nuevo contenido enfocado en abordar temas interesantes como por ejemplo el 4tentado a las Torres Gemelas.