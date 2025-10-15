Juliana Calderón sacó a la luz video que grabó junto a su amiga Baby Demoni antes de su muerte

Juliana Calderón y Yina Calderón han sido tendencia en las últimas horas luego de confirmar la muerte de una amiga Alejandra Esquin, conocida en redes como Baby Demoni.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Cuál fue el video que Juliana Calderón sacó a la luz junto a su amiga Baby Demoni antes de su fallecimiento?

Juliana Calderón fue la primera en informarles a sus seguidores que estaba pasando por una compleja situación con una amiga suya con la que también trabajaba.

En la mañana del 15 de octubre las hermanas calderón confirmaron el fallecimiento de Alejandra Esquin, quien fue encontrada en la noche del 14 de octubre en extrañas circustancias en su vivienda.

En las últimas horas Juliana Calderón compartió lo que fue el último video que grabó junto a su amiga antes de su trágico fallecimiento.

Juliana Calderón reveló detalles del fallecimiento de su amiga. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Cómo se veía la amiga de Juliana Calderón en su último video con la influenciadora?

En el video se observa a un amigo de Juliana sostener el celular grabando y es él el que enfoca a cada una de las mujeres presentes en las que estaba Alejandra Esquin.

Mientras el joven canta la canción Sin tu amor de Nigga, cada una de las presentes va haciendo algún gesto o uniéndose a la interpretación de la melancólica canción.

Me ahogo en ti, no soporto estar así. Mi alma es toda infeliz desde que no estás aquí

Junto al video Juliana Calderón expresó su tristeza por el triste final que tuvo su amiga, con quien había estado hablando horas antes de su muerte.

Tengo mi corazón arrugadito.



Juliana también sacó a la luz el último chat que tuvo con Baby Demoni, en donde ella le hablaba de manera tranquila y le preguntaba por su reciente viaje al Huila y le contaba que iba para donde la doctora a un control, semanas atrás se había hecho un procedimiento físico.

Artículos relacionados Talento nacional Hermano de Regio Clown rompió el silencio tras señalamientos en contra de él por el caso de B-King

¿Qué se sabe de la muerte de Baby Demoni, amiga de Juliana y Yina Calderón?

El caso de la influenciadora Baby Demoni es materia de investigación por las autoridades locales, ya que su cuerpo fue encontrado en extrañas circustancias.

Precisamente, la primera hipótesis que Juliana Calderón reveló sobre el caso de su amiga es que supuestamente ella se había hecho daño así misma.

Sin embargo, Yina Calderón dio otra versión recientemente en donde confesó que supuestamente alguien estaría involucrado en la muerte de la influenciadora.

Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pel*ar con el novio en la casa. Luego, él llamó que ella se hizo dañ#. Ojalá este caso no se quede impune y vamos a ver en qué le podemos ayudar a la familia.