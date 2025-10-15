Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Claudia Bahamón opinó al ver a Ricardo en el top 10: "Pocos teníamos fe de que llegaras hasta acá"

El comentario de Claudia Bahamón sobre Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity causó sorpresa y abrió debate entre los fans.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ricardo aseguró que su avance en MasterChef se debe a su fe y al esfuerzo constante en cada reto de la competencia.
Ricardo aseguró que su avance en MasterChef se debe a su fe y al esfuerzo constante en cada reto de la competencia. Foto Canal RCN

MasterChef Celebrity dejó una escena que generó conversación, pues Claudia Bahamón protagonizó un momento inesperado junto Ricardo Vesga, quien acaba de ingresar al grupo de los diez mejores de la competencia.

Aunque su avance fue motivo de celebración, un comentario de Claudia puso en evidencia las dudas que aún existen sobre su evolución dentro del programa.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que dijo Claudia Bahamón que sorprendió al público de MasterChef Celebrity?

Durante la presentación de los participantes que lograron entrar al top 10, Claudia Bahamón expresó su sorpresa al ver que Ricardo logró entrar en la lista, insinuando que no esperaba que llegara tan lejos.

"Me sorprende mucho ver que Ricardo esté con nosotros, debo decirlo de entrada (...) es impresionante lo que has logrado, y como cocinaste de bien en el reto anterior, aunque pocos teníamos fe de que llegaras hasta acá."

El comentario no pasó desapercibido para sus compañeros, especialmente para Valentina Taguado, quien consideró que esa reacción podría interpretarse como una subestimación hacia Ricardo, pues para ella, todos poseen las mismas capacidades y han demostrado esfuerzo y dedicación durante las pruebas, por lo que no era justo poner en duda el mérito de uno solo.

Lo cierto es que Ricardo ha sido, desde el inicio, uno de los participantes más comentados del programa, y su paso por la cocina ha estado marcado por altibajos, momentos de presión y, sobre todo, por el apoyo que en varias ocasiones ha recibido de sus compañeros para evitar la eliminación.

Sin embargo, en el capítulo anterior demostró una notable mejora al presentar una receta que le abrió la puerta a este nuevo ciclo de competencia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Ricardo Vesga ante el comentario de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Lejos de incomodarse o responder con molestia, Ricardo tomó el comentario con buen humor y aseguró que su permanencia en la competencia no solo se debe a la suerte, sino también a su fe.

Valentina Taguado reaccionó al comentario de Claudia, defendiendo el esfuerzo y talento de todos los participantes.
Valentina Taguado reaccionó al comentario de Claudia, defendiendo el esfuerzo y talento de todos los participantes. Foto | Canal RCN.

Mencionó que siempre se encomienda a la Virgen de Guadalupe antes de cada reto, una forma de transformar un momento tenso en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué representa este momento dentro del nuevo ciclo de competencia en MasterChef Celebrity Colombia?

El ingreso de Ricardo al top 10 y la observación de Claudia Bahamón, aunque polémica, también refleja la exigencia del programa y el punto en el que la competencia se vuelve más rigurosa.

Ricardo Vesga, Claudia Bahamón
Ricardo Vesga logró ingresar al top 10 del programa tras presentar un plato que sorprendió al jurado y aseguró su permanencia. | Foto del Canal RCN.

Para Ricardo, la situación parece haber sido un impulso más que un obstáculo y más allá de las opiniones o los comentarios, su objetivo es ganarse un lugar por mérito propio dentro de la cocina más famosa de Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Así se ve el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025: conoce los apodos de los participantes

El Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 desfiló para el público y se reveló el 'alias' de cada uno en la competencia del Canal RCN.

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

La sentida confesión de vida que hizo Pichingo tras entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

Pichingo abrió sus afectos luego de ingresar al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity, 10 años.

Lo más superlike

James Rodríguez y david ospina bailando con sus hijos James Rodríguez

Así celebró James Rodríguez sus 120 partidos con la Selección Colombia

James Rodríguez está a 10 partidos de alcanzar el récord de David Ospina y reafirma su huella como figura histórica de la Selección..

Karol G brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Karol G

Así fue el look y desfile de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show ¡Orgullo colombiano!

Leonardo Ramírez había pedido la eutanasia Talento nacional

El reconocido actor que falleció por enfermedad terminal luego que le negaran la eutanasia

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó