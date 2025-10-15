Claudia Bahamón opinó al ver a Ricardo en el top 10: "Pocos teníamos fe de que llegaras hasta acá"

MasterChef Celebrity dejó una escena que generó conversación, pues Claudia Bahamón protagonizó un momento inesperado junto Ricardo Vesga, quien acaba de ingresar al grupo de los diez mejores de la competencia.

Aunque su avance fue motivo de celebración, un comentario de Claudia puso en evidencia las dudas que aún existen sobre su evolución dentro del programa.

¿Qué fue lo que dijo Claudia Bahamón que sorprendió al público de MasterChef Celebrity?

Durante la presentación de los participantes que lograron entrar al top 10, Claudia Bahamón expresó su sorpresa al ver que Ricardo logró entrar en la lista, insinuando que no esperaba que llegara tan lejos.

"Me sorprende mucho ver que Ricardo esté con nosotros, debo decirlo de entrada (...) es impresionante lo que has logrado, y como cocinaste de bien en el reto anterior, aunque pocos teníamos fe de que llegaras hasta acá."

El comentario no pasó desapercibido para sus compañeros, especialmente para Valentina Taguado, quien consideró que esa reacción podría interpretarse como una subestimación hacia Ricardo, pues para ella, todos poseen las mismas capacidades y han demostrado esfuerzo y dedicación durante las pruebas, por lo que no era justo poner en duda el mérito de uno solo.

Lo cierto es que Ricardo ha sido, desde el inicio, uno de los participantes más comentados del programa, y su paso por la cocina ha estado marcado por altibajos, momentos de presión y, sobre todo, por el apoyo que en varias ocasiones ha recibido de sus compañeros para evitar la eliminación.

Sin embargo, en el capítulo anterior demostró una notable mejora al presentar una receta que le abrió la puerta a este nuevo ciclo de competencia.

¿Cómo reaccionó Ricardo Vesga ante el comentario de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Lejos de incomodarse o responder con molestia, Ricardo tomó el comentario con buen humor y aseguró que su permanencia en la competencia no solo se debe a la suerte, sino también a su fe.

Valentina Taguado reaccionó al comentario de Claudia, defendiendo el esfuerzo y talento de todos los participantes. Foto | Canal RCN.

Mencionó que siempre se encomienda a la Virgen de Guadalupe antes de cada reto, una forma de transformar un momento tenso en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la competencia.

¿Qué representa este momento dentro del nuevo ciclo de competencia en MasterChef Celebrity Colombia?

El ingreso de Ricardo al top 10 y la observación de Claudia Bahamón, aunque polémica, también refleja la exigencia del programa y el punto en el que la competencia se vuelve más rigurosa.

Ricardo Vesga logró ingresar al top 10 del programa tras presentar un plato que sorprendió al jurado y aseguró su permanencia. | Foto del Canal RCN.

Para Ricardo, la situación parece haber sido un impulso más que un obstáculo y más allá de las opiniones o los comentarios, su objetivo es ganarse un lugar por mérito propio dentro de la cocina más famosa de Colombia.