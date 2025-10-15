Altafulla habría lanzado indirecta a Karina García tras reencuentro con sus papás: "La Ross está feliz"

Los nombres de Karina García y Andrés Altafulla han estado acaparando la atención mediática en las últimas semanas tras oficializar su ruptura amorosa.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Cuál fue el video que grabó Altafulla junto a sus papás?

El ganador de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se ha dejado ver enfocado en su carrera musical tras su ruptura con la modelo antioqueña.

Sin embargo, en medio de esta apretada agenda, el cantante decidió sacar un espacio para visitar a sus papás en su tierra natal Barranquilla.

Andrés así lo demostró a través de sus redes sociales en donde compartió algunas imágenes suyas junto a ellos en donde dejó ver su felicidad por volverse a encontrar con ellos tras varias semanas y más en medio de la polémica que vive por su ruptura.

FAM (emoji corazón).

Altafulla se reencontró con sus padres. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Cuál habría sido la pulla que Altafulla junto a sus papás para Karina García?

En medio de este encuentro con sus papás, Altafulla decidió hacer un video con ellos al ritmo de su más reciente lanzamiento llamado "Paila".

En el video el artista y sus papás se dejaron ver sonrientes al ritmo de la canción, aunque los padres de Altafulla no son los más expertos en estos ritmos urbanos intentaron seguirle el paso a su hijo.

Junto al video, Altafulla compartió un curioso mensaje en el que expresó que su mamá se encontraba demasiado feliz con su lanzamiento musical y su presente.

La Ross está feliz.



Como era de esperarse este mensaje de Altafulla no pasó por desapercibido y para muchos fue una clara indirecta para su expareja, Karina García.

Artículos relacionados Talento nacional El reconocido actor que falleció por enfermedad terminal luego que le negaran la eutanasia

¿Cómo era la relación de Karina García y la mamá de Altafulla?

Esto de la indirecta hacia Karina García viene por la aparente fría relación entre la modelo paisa y la señora Ross, como la llama de cariño Altafulla.

La relación entre Karina y la mamá del artista no empezó de la mejor manera luego que ella visitara La casa de los famosos Colombia, allí ella le expresó su descontento con su relación.

Tras el reality y luego que Altafulla saliera como ganador, el cantante mostró que invitó a Karina García a conocer a su familia en Barranquilla, sin embargo, nunca dejó ver cerca a su mamá de su expareja.

Todo esto hizo que los seguidores del cantante confirmaran y aseguraran que la relación entre ellas no fue la mejor durante la relación de él con la modelo paisa.