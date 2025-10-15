Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La emotiva reacción de Karol G tras su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show

Karol G compartió un video y un mensaje tras su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show: así reaccionaron las celebridades.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G se mostró orgullosa por su paso por el Victorias Secret Fashion
Karol G brilló en el Victorias Secret Fashion Show. (ANGELA WEISS)

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el desfile y presentación de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025?

La artista antioqueña hizo historia en la noche del 15 de octubre al convertirse en la primera artista latina en presentarse en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Karol G apareció en la pasarela de Victoria´s Secret luciendo un novedoso traje de color rojo con detalles en la tela transparentes y con un diseño oriental bordado, este outfit lo complementó con unas alas rojas en alusión a los ángeles de esta marca estadounidense.

La Bichota deslumbró con su estilo y empoderamiento en la pasarela del Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos, en donde también cautivó al ritmo de sus canciones de su último álbum Tropicoqueta.

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show
Karol G enamoró con su presencia en el Victoria's Secret Fashion Show. (AFP: ANGELA WEISS)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karol G a su presentación y desfile en el Victoria's Secret Fashion Show?

Karol G sin duda alguna dejó en lo más alto la bandera colombiana con su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Tras este sueño cumplido como la misma artista paisa lo catalogó, Karol G se pronunció a través de su cuenta de Instagram donde compartió un clip de lo que fue su presentación y lo que sintió tras estar ahí.

Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA.


Karol G aseguró que se sintió feliz por representar a todas las mujeres latinas en uno de los desfiles más importantes del mundo el cual años atrás veía por televisión y hoy hizo parte de él como la artista principal de la noche.

Artículos relacionados

¿Qué celebridades reaccionaron al desfile y presentación de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show?

Junto a Karol G, las colombianas Valentina Castro y Daniella Álvarez también representaron al país y brillaron en diferentes momentos de la noche.

La joven modelo de Tumaco, Valentina Castro, le expresó su admiración a Karol G tras coincidir en este evento.

Es una súper persona, salvas vidas. Dios está contigo, no es suerte, ella lo ha luchado y gracias.

Gloria Mutis, Greeicy, Emiro Navarro, Carmen Villalobos, Jenn Muriel, Juliana, Luisa Fernanda W, entre otros cientos de celebridades e influenciadores colombianas reaccionaron a este icónico momento de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show.

Asimismo, la hermana de la artista Verónica Giraldo le expresó el orgullo que sintió al verla presentarse y desfilar en este evento mundial.

TE AMO HERMANA QUE ESPECTÁCULO LO QUE HICISTE.. la diste todaaaa aun tengo los pelitos de gallina.

Karol G sorprendió en el Victoria´s Secret Fashion Show
Karol G en Victoria´s Secret Fashion Show. (AFP: ANGELA WEISS)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla le habría lanzado pulla a Karina García Altafulla

Altafulla habría lanzado indirecta a Karina García tras reencuentro con sus papás: "La Ross está feliz"

Altafulla compartió curioso video junto a sus papás tras su ruptura con Karina García y muchos lo tomaron como una pulla para la modelo paisa.

Yeferson Cossio Yeferson Cossio

¿Yeferson Cossio está siendo víctima de brujería? Esto fue lo que dijo

En plena celebración de su aniversario, Yeferson Cossio sorprendió al hablar de sueños extraños, presencias oscuras y energías negativas.

James Rodríguez y david ospina bailando con sus hijos James Rodríguez

Así celebró James Rodríguez sus 120 partidos con la Selección Colombia

James Rodríguez está a 10 partidos de alcanzar el récord de David Ospina y reafirma su huella como figura histórica de la Selección..

Lo más superlike

Jhonny Rivera reveló la verdadera razón por la que no hace conciertos para menores Jhonny Rivera

Jhonny Rivera envió un fuerte mensaje sobre su hijo Andy Rivera: "No sabíamos cómo ayudarlo"

Jhonny Rivera dedicó un mensaje lleno de amor y reflexión a su hijo Andy, previo a su esperado concierto en el Movistar Arena.

Así se vivió el primer reto del Top 10 en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

¡Un sabor de otro nivel! Carolina Sabino se llevó la victoria en MasterChef, ¿cuál fue el premio?

Valentina Castro deslumbró en el Victoria's Secret Fashion Show Talento nacional

Ella es Valentina Castro, la modelo colombiana que brilló en el desfile de Victoria’s Secret

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó