La emotiva reacción de Karol G tras su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

¿Cómo fue el desfile y presentación de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025?

La artista antioqueña hizo historia en la noche del 15 de octubre al convertirse en la primera artista latina en presentarse en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Karol G apareció en la pasarela de Victoria´s Secret luciendo un novedoso traje de color rojo con detalles en la tela transparentes y con un diseño oriental bordado, este outfit lo complementó con unas alas rojas en alusión a los ángeles de esta marca estadounidense.

La Bichota deslumbró con su estilo y empoderamiento en la pasarela del Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos, en donde también cautivó al ritmo de sus canciones de su último álbum Tropicoqueta.

Karol G enamoró con su presencia en el Victoria's Secret Fashion Show. (AFP: ANGELA WEISS)

¿Cómo reaccionó Karol G a su presentación y desfile en el Victoria's Secret Fashion Show?

Karol G sin duda alguna dejó en lo más alto la bandera colombiana con su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Tras este sueño cumplido como la misma artista paisa lo catalogó, Karol G se pronunció a través de su cuenta de Instagram donde compartió un clip de lo que fue su presentación y lo que sintió tras estar ahí.

Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA.



Karol G aseguró que se sintió feliz por representar a todas las mujeres latinas en uno de los desfiles más importantes del mundo el cual años atrás veía por televisión y hoy hizo parte de él como la artista principal de la noche.

¿Qué celebridades reaccionaron al desfile y presentación de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show?

Junto a Karol G, las colombianas Valentina Castro y Daniella Álvarez también representaron al país y brillaron en diferentes momentos de la noche.

La joven modelo de Tumaco, Valentina Castro, le expresó su admiración a Karol G tras coincidir en este evento.

Es una súper persona, salvas vidas. Dios está contigo, no es suerte, ella lo ha luchado y gracias.

Gloria Mutis, Greeicy, Emiro Navarro, Carmen Villalobos, Jenn Muriel, Juliana, Luisa Fernanda W, entre otros cientos de celebridades e influenciadores colombianas reaccionaron a este icónico momento de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show.

Asimismo, la hermana de la artista Verónica Giraldo le expresó el orgullo que sintió al verla presentarse y desfilar en este evento mundial.

TE AMO HERMANA QUE ESPECTÁCULO LO QUE HICISTE.. la diste todaaaa aun tengo los pelitos de gallina.