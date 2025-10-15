¿Yeferson Cossio está siendo víctima de brujería? Esto fue lo que dijo
En plena celebración de su aniversario, Yeferson Cossio sorprendió al hablar de sueños extraños, presencias oscuras y energías negativas.
Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores durante una reciente transmisión en vivo en Kick, en la que inicialmente planeaba celebrar su aniversario junto a su pareja, la modelo y empresaria Carolina Gómez.
Pero, lo que comenzó como una jornada de festejo terminó convirtiéndose en una conversación inesperada sobre los temores y las energías oscuras que, según él, parecen estar afectando su entorno en los últimos días.
¿Qué ocurrió durante la transmisión de aniversario de Yeferson Cossio?
Desde temprano, Yeferson Cossio había anunciado que compartiría con su comunidad virtual los detalles de su aniversario, sin embargo, entre los comentarios del chat, surgieron preguntas más personales que desviaron el rumbo de la conversación.
Uno de los seguidores le preguntó si últimamente había notado cambios en su energía o en su estado de ánimo, y fue entonces cuando el influenciador decidió sincerarse y contar que, desde hace varias semanas, se ha sentido extraño y ha tenido noches difíciles, con sueños perturbadores.
¿Por qué Yeferson Cossio habló de brujería y pesadillas?
Yeferson comentó que ha estado soñando repetidamente con figuras oscuras, brujas y presencias que lo atacan mientras duerme, estas experiencias lo han dejado con la sensación de que está bajo una especie de “ataque energético” o mal espiritual.
Y aunque aclaró que no suele creer en la brujería, reconoció que le parece muy raro que esta situación se haya vuelto tan constante, afectando su descanso y su rutina diaria, y a pesar de las risas que intentó mantener durante la transmisión, su tono cambió al admitir que se ha sentido cansado y con falta de sueño, incluso en días tan importantes como su aniversario.
Este comentario generó alerta de sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, recomendaciones espirituales e incluso rituales de protección.
¿Cómo respondió Yeferson Cossio ante la preocupación de sus seguidores?
Yeferson dijo que, aunque las experiencias le resultan inquietantes, prefiere no dejarse dominar por el temor ni darle demasiada fuerza a lo negativo, pues para él, todo tiene una explicación, dejando ver que incluso las figuras públicas con millones de seguidores pueden atravesar etapas de incertidumbre y vulnerabilidad.