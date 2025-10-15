Christian Nodal desmiente a Cazzu y aclara los rumores sobre su hija Inti

En medio de la polémica entre Christian Nodal y Cazzu, el cantante mexicano decidió poner punto final a las especulaciones sobre su rol como padre, y a través de un comunicado emitido por su representante legal, desmintió las recientes declaraciones de su expareja, quien aseguró que ha tenido dificultades para viajar con su hija Inti.

¿Qué respondió Nodal ante las declaraciones de Cazzu?

El comunicado, emitido en nombre de Christian Jesús González Nodal, fue una respuesta directa a los señalamientos de Cazzu, sobre los permisos de viaje y la manutención de su hija.

Christian Nodal, a través de su abogado, aclaró que las afirmaciones de la artista argentina son “falsas” y que, por el contrario, él ha actuado con total responsabilidad frente a su hija de dos años.

El documento señala que ha realizado aportes económicos que ascienden a varios millones de pesos mexicanos, además, recalca que todo lo ha hecho bajo respaldo oficial y con pruebas que demuestran su cumplimiento.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el proceso legal y la confidencialidad de Inti?

El abogado de Christian dijo que Cazzu había hablado públicamente de un proceso que debía mantenerse en reserva, pues la ley argentina protege la confidencialidad de estos temas.

Christian Nodal emitió un comunicado oficial tras las declaraciones de Cazzu sobre su hija Inti. (Foto de Frazer Harrison)

Y también negó los comentarios de Cazzu sobre supuestos “malos tratos” o restricciones por parte del equipo legal de Nodal, pues según el comunicado, las audiencias se realizaron de manera virtual, sin contacto directo.

¿Qué desea Christian Nodal para su hija Inti?

El artista expresó que quiere convivir con su hija en México y anunció su intención de tramitar para ella la nacionalidad mexicana, con el fin de que también se identifique con sus raíces.

Nodal le responde a Cazzu a través de su abogado. (Foto de Cristina Quicler/AFP)

Y así cerrar un ciclo de acusaciones y tensiones, reafirmando que su prioridad sigue siendo su hija, más allá de cualquier tema mediático con Cazzu.