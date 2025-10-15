Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue cómo Alejandra Ávila recibió el título de “la nerd” en MasterChef Celebrity

Alejandra Ávila fue reconocida como “la nerd” del top 10 de MasterChef por su disciplina y enfoque en la cocina.

Paola Canastero Prieto
La competencia en MasterChef Celebrity Colombia sigue creciendo y ya se conocieron las 10 celebridades del top 10 de la competencia culinaria, luego de un crucial reto de eliminación.

¿Qué pasó le pasó a Alejandra Ávila en reciente reto de eliminación MasterChef Celebrity?

En un reciente reto, los participantes vivieron un doloroso momento al despedirse de David Sanín, luego de una prueba que generó muchas emociones y tensiones entre los cocineros.

Y es que desde el principio los cocineros estaban en un gran desafío: al iniciar, solo les dieron tres minutos para ingresar a la despensa y coger únicamente los ingredientes que alcanzaran.

Además, se les dio la oportunidad de tomar ingredientes adicionales, pero con la condición de que se les descontara tiempo de cocinada.

Por ello, una de las más afectadas fue la actriz Alejandra Ávila, quien entre lágrimas estuvo así casi todo el reto. La frustración la llevó a otro nivel cuando su salsa no quedaba como ella quería.

A pesar de que trató de mantener la calma, la actriz se mostraba estresada al pensar que podía salir de la competencia; sin embargo, pudo presentar su plato y avanzar al esperado top 10 de MasterChef.

¿Qué adjetivo recibió Alejandra Ávila por su desempeño en MasterChef?

Recientemente, la actriz compartió el video de Canal RCN en el que a los 10 participantes que siguen en competencia se les asignó un calificativo.

En medio de una pasarela para reafirmar el top 10, a Alejandra Ávila se le otorgó el de “la nerd” gracias a su disciplina y juicio durante cada reto de la competencia y fue una de las primeras en reaccionar al compartir en sus historias de Instagram.

Mientras que a Violeta se le dio “la competitiva”; a Raúl, “el Romeo”; a Valentina Taguado, “la trama”; a Michelle, “la perfeccionista”; a Ricardo, “el buena vibra”; a Carolina Sabino, “la sentimental”; a Pichingo, “el ingenioso”; a Patricia, “la mamá de la sazón”; y a Luis Fernando, “el premio nobel de química”.

Una de las primeras en reaccionar fue Carolina Sabino, quien comentó:“¡Me encanta ser la sentimental! ¡Mi corazón al 100 por este MasterChef! Mostrar los sentimientos es de valientes, y así me gusta vivir la vida”.

Por lo pronto, los participantes tendrán una competencia más dura y con mayor complejidad en los retos que deberán presentar para convencer con sus platos a los tres jurados.

 

