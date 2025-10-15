Así se ve el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025: conoce los apodos de los participantes

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 desfiló para el público y se reveló el 'alias' de cada uno en la competencia del Canal RCN.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity 2025
Así se ve el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¡Ya hay Top 10 de MasterChef Celebrity 2025! Después de muchos capítulos y retos de todo tipo, se definieron los mejores cocineros de la temporada que cumple 10 años en el Canal RCN.

La primera en ingresar al prestigioso grupo fue la presentadora Violeta Bergonzi en un reto individual, luego se sumaron la locutora Valentina Taguado y el actor Raúl Ocampo a través de un reto en equipo.

En adición, la actriz Patricia Grisales también ingresó al Top 10 después de un reto de salvación.

Sin embargo, el resto de celebridades corrían el riesgo y el selecto grupo se definió en pleno reto de eliminación.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón siempre ha sido la presentadora de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Siete participantes se enfrentaron en el reto de eliminación y solo seis podrían ingresar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

La persona que falló y tuvo que decirle adiós a la competencia gastronómica fue el humorista David Sanín. Su salida fue controversial, ya que lo que le ocurrió a la cómica celebridad fue que le agregó mucho ají a su plato y eso hizo que los chefs, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, no se lo pudieran comer.

David Sanín
David Sanín al ser eliminado de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En efecto, comenzó la cuenta regresiva porque con el Top 10, sigue el camino para aquellos participantes que se llevan la filipina, luego el Top 5 y, por último, la gran final de la producción del Canal RCN.

¿Cómo quedó el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 y qué apodos tienen cada participante?

Mediante un video se dio a conocer el Top 10 completo de MasterChef Celebrity 2025.

"¡La cocina se enciende más que nunca! Después de múltiples retos, lágrimas y muchos sabores... solo ellos siguen en pie. Así se ve el Top 10 de MasterChef Celebrity", se lee en Instagram.

A cada participante se le dio una característica o apodo con base en su desempeño, capítulo tras capítulo:

  • Violeta Bergonzi (la competitiva).
  • Alejandra Ávila (la nerd).
  • Raúl Ocampo (el Romeo).
  • Valentina Taguado (la trama).
  • Michelle Rouillard (la perfeccionista).
  • Ricardo Vesga (el buena vibra).
  • Carolina Sabino (la sentimental).
  • Pichingo (el ingenioso).
  • Patty Grisales (la mamá de la sazón).
  • Luis Fernando Hoyos (el premio Nobel de Química).

 

