¡Adiós a un gran artista! El mundo de la música se viste de luto tras lamentable pérdida

La música se viste de luto tras la muerte de un artista que falleció mientras tocaba con su grupo en pleno evento público.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció reconocido músico vallenato: Martín Emilio Villamizar mientras tocaba con su grupo en pleno evento público.
¿Quién fue el reconocido músico del vallenato que falleció? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido percusionista, quien dejó un importante legado musical a lo largo de su carrera, en especial en el género del "fandango".

¿Cuál fue el motivo de la muerte del reconocido músico?

Luto en el vallenato tras la muerte de Martín Emilio Villamizar. | Foto: Freepik

El nombre de Martín Emilio Villamizar Luna se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse la noticia de su muerte, pues atravesó por un complicado momento en la noche del pasado martes 14 de octubre, cuando se encontraba en Sampués, Sucre, en un evento público.

Los hechos ocurrieron cuando Martín se encontraba en pleno toque con la agrupación Banda Renovación de Sampués, mientras interpretaba la canción de “El guayabo de la fe” y, allí, se desplomó al suelo en medio del evento.

En el video compartido por Televallenato, en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuentan con más de 500 mil seguidores, se evidencia que desde el momento en que Martín Emilio cayó al suelo, los asistentes trataron de ayudarlo. Sin embargo, fue remitido de inmediato de urgencias.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de Martín Emilio Villamizar?

La noticia del fallecimiento de Martin Emilio Villamizar fue confirmada por parte de la página cultural de Cortos de Porros de Sampués, donde expresaron lo siguiente:

“Lamentamos el fallecimiento del maestro Martín Emilio Villamizar Luna, director y percusionista de la Banda Renovación de Sampués, quien sufrió el triste deceso mientras interpretaba su redoblante en un fandango en el municipio de Sampués”, dice el comunicado.

Por el momento, se evidencia, según los reportes médicos compartidos por parte de varios allegados del cantante, que falleció a causa de un infarto fulminante.

¿Cuál fue el gran legado que dejó Martín Emilio Villamizar en su carrera? | Foto: Freepik

Es clave mencionar que el reciente evento en el que se encontraba tocando Martín Emilio Villamizar, se evidencia que estaba disfrutando de las festividades patronales de Sampués, en especial por la interpretación que realizaron varios músicos al brindarle un especial homenaje a la región.

Entre tanto, varios músicos, allegados y fanáticos de Martín Emilio han recordado el gran legado que dejó en el campo artístico al ser gran referente del vallenato, del fandango y demostrar sus múltiples habilidades en la composición.

