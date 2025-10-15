Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura revela difícil situación de su abuela
El dolor de La Segura por su abuela. (Foto: Canal RCN)

Natalia Segura, más conocida como La Segura, reveló que atraviesa un momento difícil por la situación de su abuela.

¿Qué le pasó a la abuelita de La Segura?

La creadora de contenido caleña pidió ayuda a sus seguidores, no solo para su abuela, cuya casa está en riesgo, sino también para varios de sus vecinos.

“Me duele demasiado ver a mi abuelita, cómo llora, cómo está de desanimada, cómo se siente de mal por su casa”, expresó La Segura en cuenta de Instagram donde suma millones de seguidores.

Se trata de la vivienda en la que su abuela trabajó toda su vida y que construyó con gran esfuerzo en el barrio Siloé, en Cali. Es una casa de tres pisos que, aunque la abuela ya no habitaba, le generaba ingresos gracias a los arriendos.

La Segura revela difícil situación de su abuela
El dolor de La Segura por su abuela. (Foto: Canal RCN)

En uno de los videos, La Segura mostró las grandes grietas del inmueble y explicó que, al parecer, la inestabilidad del terreno se habría agravado y esto sumado a la temporada de lluvias que afecta al país.

La situación representa un riesgo para la comunidad. Además, contó que actualmente no hay personas viviendo allí debido al estado de la vivienda, que está inundada y con daños visibles en las paredes y los pisos.

La influenciadora aseguró que siempre estará pendiente de su abuela y que no le faltará nada, aunque reconoció que la mujer continúa muy afectada por lo ocurrido en su casa.

¿Por qué La Segura pidió ayuda por la casa de su abuelita?

Por último, La Segura pidió a las autoridades competentes que brinden apoyo a las familias cuyas viviendas han resultado afectadas.

Según comentó, el problema podría provenir de otra casa cercana, cuyos propietarios no han permitido realizar las reparaciones necesarias.

En otro video, compartió con sus seguidores el estado de otra de las casas afectadas, donde sí hay personas viviendo, y explicó que la situación es preocupante, ya que se puede ver cómo el agua y el barro entran por las paredes.

Por ahora, los seguidores de la influencer esperan conocer buenas noticias sobre la situación de las casas afectadas y que su abuela, junto con los vecinos del sector, pueda recuperar la tranquilidad.

La Segura revela difícil situación de su abuela
El dolor de La Segura por su abuela. (Foto: Canal RCN)
