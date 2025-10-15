Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Yina Calderón presumió el regalo que le dio su joven novio: “me trató como una reina”

Merly Ome, mamá de Yina Calderón, sorprendió en redes sociales al mostrar el regalo que le dio su joven novio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mamá de Yina Calderón presume el lujoso regalo de su joven novio
Mamá de Yina Calderón deja sin palabras al mostrar el regalo que le dio su novio menor. (Foto Canal RCN).

Merly Ome, madre de la polémica influenciadora Yina Calderón, reapareció por medio de sus redes sociales para presumir el regalo de cumpleaños que le dio su joven novio, luego de revelar el desplante de gran parte de sus hijas en su día especial.

¿Cuál fue el regalo que recibió Merly, mamá de Yina Calderón, por parte de su novio?

La madre de Yina Calderón compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el regalo que había recibido por parte de su joven novio durante el festejo de su cumpleaños. Esto, luego de que revelara por este mismo medio que tres de sus hijas no habían querido acompañarla en su día especial.

Merly, mamá de Yina y Juliana les landa indirecta en redes sociales.
Merly Ome confiesa que sus hijas no la acompañarán en su cumpleaños. (Foto Canal RCN)

Según comentó la mujer, su joven novio, por quien actualmente tendría problemas con sus hijas, estuvo muy presente en su cumpleaños, a tal punto de ser él quien se encargó de la torta y otros dalles, además de darle un encantador regalo: un conjunto que decidió presumir este miércoles 15 de octubre.

La mujer aprovechó el momento para desmentir a las personas que en redes sociales aseguran que el novio no tuvo ningún presente con ella.

“Me regaló un pastel como para unas 50 personas, me llevó flores, me llevó vino. El mejor pastel, el más rico, y también me hizo la decoración, y fue a colaborar. Y me sentí tan bien, no hay mujer más feliz que lo atiendan a uno. Él es una persona humilde, pero me atendió como una reina”

¿Quién es el novio de Merly Ome, la mamá de Yina Calderón?

El novio de Merly Ome es conocido en redes sociales como ‘El cejas Guzmán’ en donde acumula una gran cantidad de seguidores que lo siguen por su contenido de humor y llamativos bailes.

Merly Ome hace triste confesión sobre su hija Yina Calderón
La declaración de Merly Ome generó reacciones en redes. Imágenes de Canal RCN

Aunque Merly Ome no suele mostrar al joven en sus redes sociales, una vez Yina Calderón se refirió a el de manera poco agradable, juntos decidieron realizar un live en donde se dio a conocer aún más.

"No es por dinero, yo trabajo, no es por fama (...) solo le digo a ella que por favor me deje ser feliz porque nunca me ha dejado ser feliz con nadie. El tiempo lo dirá", expresó en aquella ocasión.

