Melissa Gate alza la voz tras sufrir ataques masivos en redes sociales

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus cientos de seguidores al realizar una inesperada denuncia pública. Pues la reconocida influenciadora reveló que desde hace un tiempo ha venido recibiendo una serie de ataques cibernéticos que afectan directamente su trabajo en redes sociales.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre los ataques masivos que ha recibido en redes sociales?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Melissa Gate reveló que personas anónimas han venido denunciando sus publicaciones de manera masiva ocasionando que estas se restrinjan y pierdan su alcance.

Melissa Gate alzó la voz luego de sufrir una ola de ataques en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Para una persona que trabaja en redes sociales como Melissa Gate este tipo de acciones pueden perjudicar de manera significativa debido a las acciones que la plataforma toma en contra del usuario denunciado.

Por tal razón decidió alzar su voz para manifestar a sus seguidores lo que estaba sucediendo actualmente con sus diferentes redes sociales.

“Esto ya es ac*so cibernético, me están denunciando mis publicaciones constantemente y el hate no para”

¿Melissa Gate tomará acciones en contra de sus haters tras denuncias masivas en su contenido?

Así mismo, Melissa Gate lanzó un fuerte comentario dirigido a las personas que están detrás de estas acciones que actualmente le están generando afectaciones en el mundo digital. Pues, aunque no mencionó que tomará acciones para que esto deje de sucedes, sí hizo un llamado a quienes solo están pendiente de su contenido para perjudicarla.

Melissa Gate rompe el silencio tras ser blanco de ataques masivos en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Gate mencionó que, si su trabajo en redes sociales no era del agrado de algunas personas, no deberían estar pendientes de lo que hace con sus redes sociales, invitando así a que la dejaran de seguir si solo lo hacían para perjudicarla.

“Si no les agrado, para qué están pendientes de lo que yo hago”

Por lo pronto la creadora de contenido digital continúa compartiendo su contenido habitual y no se ha referido más al tema en cuestión.