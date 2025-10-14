Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate alza la voz tras sufrir ataques masivos en redes sociales

Melissa Gate se pronunció públicamente luego de recibir una serie de ataques en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Melissa Gate rompe el silencio tras los fuertes ataques que recibió en redes sociales
Melissa Gate responde a los ataques que sufrió en redes. (Foto Canal RCN).

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus cientos de seguidores al realizar una inesperada denuncia pública. Pues la reconocida influenciadora reveló que desde hace un tiempo ha venido recibiendo una serie de ataques cibernéticos que afectan directamente su trabajo en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate sobre los ataques masivos que ha recibido en redes sociales?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Melissa Gate reveló que personas anónimas han venido denunciando sus publicaciones de manera masiva ocasionando que estas se restrinjan y pierdan su alcance.

Melissa Gate se pronuncia tras los ataques masivos que ha recibido en redes sociales
Melissa Gate alzó la voz luego de sufrir una ola de ataques en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Para una persona que trabaja en redes sociales como Melissa Gate este tipo de acciones pueden perjudicar de manera significativa debido a las acciones que la plataforma toma en contra del usuario denunciado.

Artículos relacionados

Por tal razón decidió alzar su voz para manifestar a sus seguidores lo que estaba sucediendo actualmente con sus diferentes redes sociales.

“Esto ya es ac*so cibernético, me están denunciando mis publicaciones constantemente y el hate no para”

¿Melissa Gate tomará acciones en contra de sus haters tras denuncias masivas en su contenido?

Así mismo, Melissa Gate lanzó un fuerte comentario dirigido a las personas que están detrás de estas acciones que actualmente le están generando afectaciones en el mundo digital. Pues, aunque no mencionó que tomará acciones para que esto deje de sucedes, sí hizo un llamado a quienes solo están pendiente de su contenido para perjudicarla.

Melissa Gate se pronunció ante los constantes ataques que ha recibido en redes sociales
Melissa Gate rompe el silencio tras ser blanco de ataques masivos en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Gate mencionó que, si su trabajo en redes sociales no era del agrado de algunas personas, no deberían estar pendientes de lo que hace con sus redes sociales, invitando así a que la dejaran de seguir si solo lo hacían para perjudicarla.

Artículos relacionados

“Si no les agrado, para qué están pendientes de lo que yo hago”

Por lo pronto la creadora de contenido digital continúa compartiendo su contenido habitual y no se ha referido más al tema en cuestión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre Talento nacional

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre: “Estaba mal”

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca del difícil momento que vivió en el pasado tras el fallecimiento de su padre.

Daniela Álvarez estará en el Victoria’s Secret Fashion 2025 Daniella Álvarez

Daniella Álvarez brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 junto a Karol G

Daniella Álvarez representará a Colombia en el regreso del icónico desfile de modas de Victoria’s Secret.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Gloria Mutis envió contundente mensaje a quienes tildan de "brutas" a las reinas de belleza

A través de su cuenta de Instagram, Gloria Mutis, finalista de Miss Universe Colombia, se despachó contra los críticos de los certámenes de belleza.

Lo más superlike

Christian Nodal and Cazzu attend the 23rd Annual Latin GRAMMY Awards at Michelob ULTRA Arena Cazzu

Cazzu reveló cómo descubrió la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tras su llegada a Ciudad de México, Cazzu reveló detalles de cómo se enteró que el cantante tenía un romance con la cantante Ángela Aguilar.

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China

Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer llamado:Kostya Kudo Talento internacional

¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”