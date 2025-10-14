Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China

Diferentes clínicas ahora ofrecen grabados en la dentadura y los expertos reaccionan al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tatuajes en los dientes
Expertos hablan sobre tatuarse los dientes/Freepik

Una nueva tendencia entre los jóvenes en China ha causado preocupación en algunos expertos dentales.

¿Cuál es la tendencia de "tatuajes dentales"?

En los últimos meses los jóvenes han optado por realizarse tatuajes dentales, los cuales consisten en hacer grabados en los dientes con figuras, letras o símbolos, según el gusto.

Tatuajes dentales en China

Dicha tendencia comenzó como una estrategia de marketing de algunas clínicas odontológica y terminó siendo una moda que se ha difundido en redes sociales.

La forma de hacer estos grabados es a través de una tecnología 3D, donde los diseños que quiere el cliente se aplican sobre coronas dentales, las cuales luego se ubican en el diente que se quiere tener el tatuaje.

Según han revelado varios medios internacionales este procedimiento tendría un costo de 5 millones de pesos colombianos aproximadamente.

¿Qué dicen los expertos sobre los tatuajes dentales?

De acuerdo con un dentista de Shanghái entrevistado por South China Morning Post, señaló que esta práctica podría tener daños a largo plazo en la dentadura.

Tatuajes dentales en jovenes

“La corona se dañará. Su resistencia se verá comprometida. No recomiendo que los pacientes tengan inscripciones en sus coronas”, dijo.

Tras su advertencia, varios especialistas han señalado que más allá que una posible afección dental también podría llegar a afectar la salud debido a que no un procedimiento regulado.

"En cuanto al material, aunque el grafeno se está promocionando como un elemento capaz de poder monitorear nuestra salud bucal, también se considera perjudicial para la salud pulmonar, sobre todo si se inhala o ingiere", se explica en la Clínica dental de Barcelona.

También detallaron que la tintas que se usan pueden generar r reacciones alérgicas o infecciones del tejido, llegando incluso a la pérdida de los dientes cercanos.

Por el momento, esta tendencia está llegando a Estados Unidos, donde algunos centros odontológicos decidieron comenzar a la realizarla tras el éxito que ha estado teniendo en redes sociales.

Mientras tanto, dicha moda entre los jóvenes sigue generando diversas reacciones al respecto, donde muchos han detallado que lo harían sin problema y otros han cuestionado esta tendencia.

