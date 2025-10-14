Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniella Álvarez brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 junto a Karol G

Daniella Álvarez representará a Colombia en el regreso del icónico desfile de modas de Victoria’s Secret.

Daniela Álvarez estará en el Victoria’s Secret Fashion 2025
Daniela Álvarez hace historia en el Victoria’s Secret Fashion 2025. (Foto: AFP)

La modelo y presentadora Daniella Álvarez vuelve a poner en alto el nombre de Colombia al ser confirmada como una de las invitadas especiales del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que se realizará el 15 de octubre en Nueva York.

¿Cómo será la participación de Daniela Álvarez en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El evento marca el regreso del icónico desfile a la modalidad presencial, luego de varios años de ausencia en las pasarelas.

Su presencia en el desfile forma parte del compromiso de la marca con la diversidad y la representación real del cuerpo femenino.

Además de Daniella Álvarez, habrá otra colombiana en la pasarela: Valentina Castro, junto a solo tres latinoamericanas invitadas.

Entre las figuras internacionales que participarán se encuentran Barbara Palvin, Ashley Graham y otras modelos reconocidas de la firma.

Además, Karol G será una de las artistas invitadas quien interpretará una o algunas de sus icónicas canciones en el memorable desfile de modas.

 

¿Qué otros logros ha tenido Daniella Álvarez antes del Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Desde Nueva York, la barranquillera expresó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera:

“Cada vez que subo a una pasarela lo hago pensando en quienes creen que los límites existen. Estoy aquí para demostrar que no es así”, dijo.

Álvarez, quien ha sido símbolo de resiliencia tras la amputación de su pierna izquierda en 2020, continúa mostrándose como un referente internacional de inclusión y belleza auténtica.

Su participación no solo representa a Colombia, sino también a miles de mujeres que encuentran en su historia una fuente de inspiración y resiliencia.

Semanas atrás, Daniella Álvarez participó en Le Défilé 2025, el desfile anual de L’Oréal Paris en la Semana de la Moda de París, donde compartió pasarela con Kendall Jenner, Helen Mirren y Eva Longoria.

En esa ocasión, lució un majestuoso diseño negro de Balykina y desfiló con su prótesis, ganándose los aplausos del público.

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show será transmitido globalmente a través de las plataformas digitales de la marca, en una edición que celebra la diversidad y el empoderamiento femenino.

