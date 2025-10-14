Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dominica Duque desempolvó fotos de su paso en MasterChef: “Risas y lágrimas que aún me acompañan”

La presentadora Dominica Duque compartió emotivas fotografías de su paso en la cocina de MasterChef Celebrity.

María Camila Arteaga
Dominica Duque compartió un emotivo recuerdo de su paso en MasterChef 2024. | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, la presentadora Dominica Duque ha demostrado su gran desempeño al ser parte del equipo de Noticias RCN, en el que muchos de sus fanáticos han destacado su gran habilidad en su carrera profesional.

Además, la periodista se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartir un emotivo recuerdo fotográfico al ser parte de los participantes en la temporada pasada de MasterChef Celebrity, en la que se destacó por su disciplina y talento en la cocina.

¿Cómo recordó Dominica Duque su paso en MasterChef Celebrity?

¿Cómo fue la experiencia de Dominica Duque en MasterChef 2024? | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace unas semanas, Dominica Duque acaparó la atención mediática al demostrar su gran desempeño al ser una de las presentadoras del programa de ‘Manos Arriba, el Aftershow de MasterChef Celebrity’ en el que trabajó junto a Estiwar G.

Además, la presentadora no solo demostró su gran habilidad al ser conductora del programa, sino que también, compartió algunas de sus anécdotas cuando fue participante de la anterior temporada de MasterChef Celebrity.

Por esta razón, Dominica compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 361 mil seguidores, una ráfaga de fotografías en las que se refleja lo mucho que disfrutó ser una de las participantes de la anterior temporada de la cocina más famosa del país:


“Cómo pasa el tiempo. Hace un año pensaba en platos 24/7, en no quemarme (literal) y en sobrevivir a una de las experiencias más intensas y lindas de mi vida: MasterChef Celebrity. Platos, lágrimas, risas, quemaduras, ambulancia y muchas lecciones que aún me acompañan”, añadió Dominica.

¿Quién es la expareja de la presentadora Dominica Duque?

Cabe destacar que la temporada de MasterChef Celebrity del año 2024 demostró la gran habilidad que muchos participantes resaltaron en la cocina y, de igual modo, la especial química que surgió por parte de algunas celebridades.

¿Quién es la expareja de Dominica Duque? | Foto: Canal RCN

En el caso del actor Alejandro Estrada y Dominica Duque, se evidenció durante el programa del año pasado que tenían varias cosas en común. Luego, confirmaron su relación, la cual duró varios meses.

Sin embargo, hace un periodo de tiempo, la expareja confirmó su ruptura a través de las redes sociales, revelando que cada uno tomó caminos diferentes.

