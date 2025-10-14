Altafulla sorprende bailando con misteriosa mujer en video viral: “Nadie de su pasado lo merecía”

En un video viral, Altafullasorprendió al aparecer en dos videos de una cantante barranquillera interpretando su reciente lanzamiento, Paila.

Sin embargo, lo que generó revuelo en redes fue el mensaje que esta joven publicó, que algunos interpretan como una pulla hacia Karina García.

¿Por qué Altafulla y Karina García terminaron su relación?

Hace unas semanas se dio a conocer que Altafulla y Karina García pusieron fin a su relación sentimental, la cual comenzó en medio de La casa de los famosos Colombia 2 y se habría consolidado después de salir del reality, cuando el cantante barranquillero compartió momentos especiales con los dos hijos de Karina.

Los fans empezaron a especular que el distanciamiento comenzó cuando Altafulla viajó a México por una presentación y Karina no reaccionó a sus publicaciones.

Asimismo, el cantante se presentó en la final de Miss Universe: el reality y tampoco hubo ninguna reacción de su parte.

Altafulla reaparece con mujer que lanza indirectas a Karina García. (Foto: Canal RCN)

Los rumores terminaron cuando la modelo paisa publicó en sus redes sociales un comunicado confirmando su ruptura con Altafulla desde hacía 15 días.

Desde entonces, se han conocido varios videos en los que Altafulla presuntamente lanza pullas a Karina en redes sociales.

¿Quién es la misteriosa mujer con la que apareció Altafulla?

Esta artista barranquillera, conocida como Alix Gamara y de 20 años, quien es muy activa en redes sociales, compartió dos videos en su cuenta de Tiktok donde acumula miles de acumula casi dos millones de seguidores.

En uno de los videos que Gamarra compartió se muestra con Altafulla haciendo un trend viral de la plataforma, y en el otro cantando con el barranquillero un fragmento de su nueva canción ‘Paila’.

No obstante, el detalle que generó miles de reacciones fue el mensaje con el que compartió dicho video:

“Venga pa’ acá le enseñamos que nadie de su pasado l@ merecía”, escribió la influencer barranquillera.

Por supuesto los internautas no dejaron de comentar sobre el video de la barranquillera entre ellos: “Mismo prototipo de mujer”; “Tu patrona” con la imagen de Karina García; “Quién es ella? se parece mucho a Kari”; “Más linda que Kary, se ve más natural”; “Hasta más bonita que Karina”.

Por lo pronto lo que se conoce es que la Alix Gamara y Altafulla tiene una buena relación de amistad.