Karen Sevillano destapó lo más denso que vivió cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano recordó cuando participó en La casa de los famosos Colombia 2025, puntualmente las malas experiencias que tuvo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano
Karen Sevillano destapó lo más denso que vivió cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

La influenciadora y presentadora Karen Sevillano estuvo como invitada en el programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN.

En dicha propuesta, presentada por Johana Velandia, Hassam y Valentina Taguado, interrogaron a la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué fue lo más denso que experimentó Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia?

Karen Sevillano recordó su paso por La casa de los famosos Colombia, así que reveló qué fue lo más denso que la marcó y siempre tendrá presente mientras participó en el reality de convivencia.

Karen Sevillano
Karen Sevillano ganó la primera temporada de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Según la influencer caleña, la eliminación de su amiga La Segura la afectó por completo, puesto que no esperaba que su colega no hubiese sido apoyada lo suficiente por el público.

"Cuando eliminaron a La Segura, hasta el sol de hoy, yo no entiendo quién no votó, qué estaba pasando afuera", rememoró Sevillano.

Pero lo anterior no fue todo, ya que la creadora de contenido también se refirió a los primeros días en el formato televisivo.

¿Cómo fueron los primeros días de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia?

Resulta que, tal como lo han dicho otros famosos, Karen Sevillano expresó que mientras se adaptaba al hecho de que estaba vigilada 24/7 en La casa de los famosos Colombia, no se percató y se expuso.

"Yo di cuc* venteada y la primera semana, que es lo peor de todo, eso fue llegando y pelando choch* porque yo no sabía, es que yo nunca había estado en un reality", dijo Karen Sevillano.

Otra pregunta que respondió la influencer caleña fue si volvería a participar en otro reality, su respuesta fue afirmativa pero con condiciones.

 

¿Karen Sevillano estará en otro reality?

Karen Sevillano comentó que estaría de nuevo en un formato de convivencia, siempre y cuando sea algo que se transmita 24/7 debido a que justificó que su personalidad puede causar molestia.

"Tengo un vocabulario muy soez, así que cuando la irá se apodera de mí, entonces, yo no me controlaría", finiquitó.

Karen Sevillano
Karen Sevillano no descarta volver a participar en un reality | Foto del Canal RCN.

Luego de ganar la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano se convirtió en la presentadora del After del reality que es tendencia en redes sociales y vuelve con su tercera temporada en 2026.

