Patricia Grisales se salvó en MasterChef y entró al TOP 10 ¡Sus compañeros presentaron panes crudos!

En el reto de panadería, Patricia Grisales se lució y aseguró su cupo en el Top 10 de MasterChef Celebrity.

Lisbeth Sarmiento
Patricia Grisales en el Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025
Patricia Grisales aseguró su lugar en el Top 10 de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Tras el emocionante reto de salvación en el que las celebridades tuvieron que hacer pan desde cero, Patricia Grisales sorprendió con su preparación y se ganó un cachete del chef Jorge Rausch. Con este triunfo, la actriz y empresaria no solo evitó el reto de eliminación, sino que también aseguró su ingreso al anhelado Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

¿Por qué Pichingo no cocinó en el reto de salvación?

En esta ocasión, ocho famosos con delantal negro se enfrentaban al desafío de hornear pan: Ricardo Vesga, Patricia Grisales, Alejandra Ávila, Pichingo, David Sanín, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Michelle Rouillard. Aunque muchos estaban nerviosos, todos estaban dispuestos a dar lo mejor de sí para quitarse el delantal negro.

Claudia Bahamón en reto de salvación de MasterChef Celebrity
Claudia Bahamón quedó encantanda con el pan preparado por Patricia Grisales. (Foto del Canal RCN)

Como saben los seguidores del reality del Canal RCN, el tiempo siempre juega en contra de los participantes. Y en este reto lo era aún más, ya que el pan requiere reposo para leudar y tiempo adicional de horneado.

Antes de comenzar, Claudia Bahamón anunció una sorpresa: solo siete cocinarían, lo que significaba que uno de ellos iría directo a reto de eliminación.

La decisión quedó en manos de Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Raúl Ocampo, quienes eligieron a Pichingo, luego de que él mismo se postulara al reconocer que la panadería no era su fuerte.

¿Qué preparó Patricia Grisales para ingresar al Top 10?

Finalmente, solo siete panes llegaron al atril, donde los evaluaron los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. A pesar de la buena apariencia, la mayoría de preparaciones llegaron crudas por falta de minutos en el horno.

Patricia Grisales en el Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025
Patricia Grisales se ganó un cachete de Jorge Rausch y entró al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. (Foto del Canal RCN)

Entre los últimos en ser llamados por el jurado pasó Patricia Grisales, quien presentó un pan perfectamente cocido y con gran sabor. Su preparación no solo convenció al jurado, sino que le valió un cachete de Rausch como reconocimiento.

"Está doradito", dijo Belén. A los elogios se sumó Nicolás quien aseguró que el punto de dulce estaba "divino".

Tras recibir el cachete de Rausch, Patricia se mostró muy conmovida y subió directamente al balcón en medio de aplausos de sus compañeros.

La última en presentar fue Alejandra Ávila, quien normalmente se ha destacado en la competencia, pero esta vez su pan quedó crudo.

De esta forma, Patricia Grisales subió al balcón, se quitó el delantal negro y se sumó al selecto Top 10, junto a Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Violeta Bergonzi.

Patricia Grisales en el Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025
Patricia Grisales se ganó un cachete de Jorge Rausch y entró al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. (Foto del Canal RCN)
