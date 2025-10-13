Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Detalles de lo que será el concierto del mexicano Carín León en el Campín en Bogotá.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Carín León en Bogotá

El cantante Carín León llegará a Bogotá para cautivar a sus millones de fanáticos que les gusta el regional mexicano.

¿Cuándo estará Carín León en Bogotá?

El artista estará presente en Estadio El Campín de Bogotá el próximo 8 de noviembre de 2025 en una noche que promete ser inolvidable para todos sus admiradores y cuya presentación hace parte de su esperado "Boca Chueca Tour 2025".

Carín León en Bogotá

Todavía hay disponibilidad de boletas para su presentación, pero para quienes ya la adquirieron deben conocer algunos cambios de reorganización que se realizaron para tener una mejor experiencia.

¿Qué cambios han habido para el concierto de Carín León en Bogotá?

Los organizadores del evento de Carín León dieron a conocer que entre las novedades está la localidad Colmillo, que ahora contará con silletería numerada por bloques, permitiendo mayor orden, visibilidad y comodidad para los asistentes, además de que el precio es más accesible al público en general.

Carín León en el Campín en Bogotá

Para quienes adquirieron palcos serán reubicados con un upgrade a la localidad Hermosillo, donde tendrán una experiencia premium.

Por su parte, los compradores de boletas individuales en Colmillo conservarán su lugar en la primera fila de sillas y tendrán la opción de solicitar la devolución de la diferencia de precio o también trasladarse a Hermosillo, en caso de que así lo prefieren.

La localidad Gramilla Zapateado también ha sido rediseñada, pues tendrá 3.000 sillas en admisión general para que puedan descansar mejor y disfrutar de sus mayores éxitos cómodamente como "Ahí estabas tú", "Primera Cita" y "Lado Frágil".

El cantante sigue en su gira deleitando a sus más fieles fanáticos alrededor del mundo y entreteniendo a sus más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele compartir algunos detalles de lo que suele su tour y parte de su estilo de vida.

Cabe destacar que, este año están confirmados otros dos conciertos más de artistas mexicanos para Bogotá, pues vendrán Latin Mafia el próximo 6 de noviembre en el Movistar Arena y Grupo Firme el 6 de diciembre en el Campín como parte del festival Órale Wey Fest Mexa.

