Johanna Fadul reveló detalles sobre la pérdida de sus hijas: “Podía amamantar pero ya no tenía a mis hijas”

La vida de Johanna Fadul, actriz reconocida por su talento y autenticidad, ha estado llena de momentos que la han llevado a convertirse en una mujer más fuerte.

Aunque hoy es una figura importante en el mundo del entretenimiento colombiano y goza del cariño de millones de seguidores, detrás de su sonrisa existe un episodio que marcó profundamente su historia, la pérdida de sus hijas gemelas, un momento que recordó en el Podcast Vos Podés.

¿Cómo vivió Johanna Fadul la pérdida de sus gemelas?

En 2015, la actriz y su esposo, el también actor Juan Sebastián Quintero, esperaban la llegada de sus hijas Antonella y Anabella, sin embargo, el embarazo se complicó en el séptimo mes y ambos recibieron una mala noticia, pues a pesar de los esfuerzos médicos, las pequeñas no lograron sobrevivir.

Ver desde el minuto 50

Johanna confesó durante entrevista que, aun cuando ya no tendría a sus bebés, debió pasar por un parto inducido y un proceso de despedida y enfrentó la experiencia física de producir leche sin poder alimentar a sus hijas, un hecho que hizo más fuerte el dolor emocional.

¿Cómo logró Johanna Fadul sobreponerse junto a Juanse?

el caso de Johanna y Juanse, esa tragedia puso a prueba su unión, pues la pareja que se casó en 2015 decidió apoyarse mutuamente y evitar culpabilizarse, un reto que para ambos requirió de tiempo y terapia, que ahora les permite consolidarse como una de las parejas más sólidas del entretenimiento.

Johanna Fadul recordó en una entrevista la pérdida de sus hijas gemelas, un episodio que marcó su vida.| AFP: Gabe Ginsberg

Aunque han pasado varios años desde aquella pérdida, Johanna mantiene viva la memoria de sus gemelas, ella las llama “sus angelitos del cielo” y asegura que son una compañía espiritual que siempre la está acompañando.

¿De qué manera recuerda hoy a sus hijas?

En redes sociales, tanto ella como su esposo suelen compartir recuerdos y mensajes que conmueven a sus seguidores, quienes constantemente les expresan admiración y apoyo.

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero enfrentaron la partida de Anabella y Antonella.(Foto Canal RCN)

La actriz ha manifestado que, aunque convertirse en madre no es uno de sus objetivos principales, si llega la oportunidad será la mejor mamá del mundo, mientras tanto continúa enfocada en su carrera, en su matrimonio y en honrar la memoria de Anabella y Antonella, las niñas que, aunque no pudieron crecer a su lado permanecen en su corazón como un motor de vida.