Marcela Reyes exige esclarecer lo que le pasó a B-King: "Me pongo a disposición de las autoridades"

La Dj Marcela Reyes se pronunció tras las acusaciones que ha recibido en su contra luego del lamentable fallecimiento de su expareja, el cantante B-King luego de su visita a México.

¿Qué dijo Marcela Reyes tras las acusaciones sobre la muerte de B-King?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la Dj compartió un comunicado en el que exige a las autoridades de Colombia y México esclarecer lo que le ocurrió al artista, señalando que se niega a cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

Según escribió se dirige a todos con un profundo dolor que la acompañará siempre, aclarando que es lo único que carga con ella.

¿Qué pidió Marcela Reyes tras la muerte de B-King?

Pidió a los gobiernos de México y Colombia que se resuelva de manera transparente, rápida y con rigor lo que sucedió con Bayron, nombre de pila del artista.

"Alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo (...) Mi petición no es política, es humana. se trata de la verdad, la vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia", dijo.

Solicitó a las personas, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos para viralizar su llamado a las autoridades correspondientes, señalando que necesita que este caso no se archive, no se oculte, ni se ignore.

"Mi compromiso es con la memoria de Bayron. No descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia", agregó.

Asimismo, señaló que se pone en total disposición de las autoridades para que todo se resuelva de la manera más eficaz posible.

Tras su publicación, varios internautas reaccionaron detallando que ellos también esperan que pronto se pueda esclarecer dicha situación que tiene en luto a la familia del artista, a varios colegas, amigos y seguidores.

Cabe recordar que, cuando se confirmó la muerte de B-King, Marcela Reyes se pronunció de inmediato revelando lo "devastada" que estaba y detallando lo mucho que siempre lo recordará tras los años que compartieron juntos.