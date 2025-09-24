Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

La dinastía Fernández volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de la difusión de un video donde se ve a Doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, dándose un beso a su hermano mayor, Javier, durante un concierto en Guadalajara.

Las imágenes desataron comentarios divididos y cuestionamientos sobre la cercanía de la familia.

¿Qué se sabe del beso viral de Doña Cuquita Abarca?

El clip circuló rápidamente en plataformas digitales, generando debates sobre si la matriarca del clan había iniciado un romance a cuatro años de la partida de Don Chente.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que el hombre con el que se mostró cariñosa es su propio hermano, lo que no impidió que las críticas continuaran.

En redes sociales, internautas expresaron sorpresa por la forma del saludo y dejaron comentarios como: “Los hermanos no se besan en la boca y menos de esa forma” o “Qué rara familia”.

Otros recordaron que Vicente Fernández también solía recibir críticas por mostrar afecto de manera similar hacia sus hijos.

¿Cómo reaccionó Alejandro Fernández al beso viral?

Alejandro Fernández fue cuestionado directamente por la prensa sobre las imágenes que involucran a su madre y su tío.

El cantante confirmó que el hombre en cuestión es Javier, el hermano mayor de Doña Cuquita, a quien describió como una figura paterna dentro de la familia.

En tono de broma, el intérprete de “Me dediqué a perderte” comentó que no descartaría que su madre tuviera pareja, y añadió entre risas: “Ojalá que sea bien billetudo”.

América Fernández, hija del cantante, también fue interrogada al respecto y afirmó que no le sorprendió la situación, asegurando que dentro de la familia son muy “cariñosos y besucones”.

Así reaccionó Alejandro Fernández al beso viral de Doña Cuquita viuda de Vicente Fernández. (Foto: Javier Torres / AFP)

Recientemente “El Potrillo” fue noticia tras regresar a los escenarios luego de enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron alejado y lo obligaron a cancelar varios de sus shows.

El cantante mexicano reapareció en Las Vegas con un espectáculo lleno de energía, interpretando sus más grandes éxitos ante miles de seguidores durante la celebración del Día de la Independencia mexicana. Su regreso también marcó la continuidad de su gira.