Christian Nodal estalla contra comentarios sobre ruptura familiar: "estamos bien"

Nuevamente el nombre de Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica, esta vez no por cuenta de su matrimonio con Ángela Aguilar, el cual es constantemente objeto de comentarios por parte de la prensa y en redes sociales.

¿Por qué Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica?

En esta ocasión, el reconocido cantante llamó la atención luego de que empezaran a circular rumores que apuntaban a un supuesto distanciamiento entre él y su padre, quien también es la figura encargada de representarlo.

Pese a las afirmaciones que cada vez iban cobrando más fuerza, el mismo cantante puso fin a las especulaciones en su contra por lo que decidió aclarar de manera pública cómo está su relación con él, y no solo en el ámbito personal sino también en lo profesional.

“No es cierto, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio”, fueron las palabras con las que descartó de manera contundentemente que fuera cierto dicho distanciamiento.

El momento en el que el intérprete de ‘Adiós Amor’ decidió pronunciarse frente al tema se dio en medio de la rueda de prensa horas antes de su concierto en Bogotá, lugar en el que los mismos periodistas abordaron la supuesta situación, por lo que no dudó en poner fin a este rumor.

¿Qué respondió Christian Nodal ante los rumores de distanciamiento con su padre?

En medio de este espacio, el artista también se mostró molesto con la manera en la que se difunden falsas noticias sin ningún tipo argumento. “No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen”, señaló.

Además, insistió que la relación laboral que tiene con su padre desde hace años está intacta, pues reiteró que en su disquera mantiene su lealtad dejando claro que todo se encuentra muy bien entre los dos.

Las especulaciones sobre la supuesta distancia entre ambos, surgieron a raíz de una cercanía que se dio entre Nodal y la familia Aguilar, lo cual fue interpretado por muchos como una clara señal de que algo estaría pasando entre él y su padre, especialmente en los temas relacionados con sus negocios.