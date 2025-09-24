Fiscalía de Ciudad de México reveló pista clave en el caso de B-King y Regio Clown

En las últimas horas, las autoridades mexicanas dieron a conocer una pista que sería calve en el proceso de investigación en el caso de la desaparición y fallecimiento de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, cuyos nombres artísticos eran B-King y Dj Regio Clown.

¿Cuál es la pista clave en el caso de la muerte de B-King y Regio Clown?

Según lo informó la policía mexicana, ambos artistas colombianos abandonaron Ciudad de México el mismo día en el que se confirmó en medios y redes sociales su desaparición.

En el informe que presentó la Fiscalía de Ciudad de México, aseguran que existe la evidencia en la que quedó registrado el momento en donde los dos Jóvenes abordan un vehículo con destino al Estado de México.

Cabe señalar que el anterior hallazgo fue confirmado como parte inicial de lo que ha sido el proceso de investigación desde que fueron desparecidos.

“Hay información corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México. Se les ve abordar un vehículo”, expuso la fiscal general de CDMX, Bertha María Alcalde.

Autoridades revelaron primera pista en el caso de B-King y Regio Clown. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué dijeron las autoridades mexicanas tras el fallecimiento de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con la primera información que salió a la luz el pasado lunes 22 de septiembre cuando se confirmó el h0micidi0, los cuerpos de los artistas fueron encontrados en el municipio de de Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 km de la capital mexicana.

Lo que se comunicó en este momento por las autoridades, es que ambos fueron d3smembr4dos y abandonas en costales, por lo que fue difícil hacer el proceso de reconocimiento de los cuerpos.

Se conoció la primera pista del fallecimiento de B-King y Regio Clown . Foto | Buen día Colombia.

Cabe señalar que la última vez que se tuvo rastro de B-King y Regio Clown con vida, fue cuando se dirigían a un gimnasio en Polanco, momento del que se tiene registro, pues salió a la luz un video en el que se les vio entrenando en este lugar.

Lo que se sabe hasta el momento, es que la familia de B-King se desplazó hasta la subprocuraduría regional regional de Tlalnepantla en San Pedro Barrientos, lugar en el que se hizo la identificación del cuerpo, mientras que, el hermano de Regio Clown viajará a México.