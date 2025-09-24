Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fiscalía de Ciudad de México reveló pista clave en el caso de B-King y Regio Clown

Las autoridades mexicanas continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos en el caso de B-King y Regio Clown.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Internacional Video Se conoció la primera pista sobre muerte de B-King y Regio Clown. Foto | Buen día Colombia.

En las últimas horas, las autoridades mexicanas dieron a conocer una pista que sería calve en el proceso de investigación en el caso de la desaparición y fallecimiento de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, cuyos nombres artísticos eran B-King y Dj Regio Clown.

Artículos relacionados

¿Cuál es la pista clave en el caso de la muerte de B-King y Regio Clown?

Según lo informó la policía mexicana, ambos artistas colombianos abandonaron Ciudad de México el mismo día en el que se confirmó en medios y redes sociales su desaparición.

Artículos relacionados

En el informe que presentó la Fiscalía de Ciudad de México, aseguran que existe la evidencia en la que quedó registrado el momento en donde los dos Jóvenes abordan un vehículo con destino al Estado de México.

Cabe señalar que el anterior hallazgo fue confirmado como parte inicial de lo que ha sido el proceso de investigación desde que fueron desparecidos.

Artículos relacionados

“Hay información corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México. Se les ve abordar un vehículo”, expuso la fiscal general de CDMX, Bertha María Alcalde.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Autoridades revelaron primera pista en el caso de B-King y Regio Clown. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué dijeron las autoridades mexicanas tras el fallecimiento de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con la primera información que salió a la luz el pasado lunes 22 de septiembre cuando se confirmó el h0micidi0, los cuerpos de los artistas fueron encontrados en el municipio de de Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 km de la capital mexicana.

Lo que se comunicó en este momento por las autoridades, es que ambos fueron d3smembr4dos y abandonas en costales, por lo que fue difícil hacer el proceso de reconocimiento de los cuerpos.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Se conoció la primera pista del fallecimiento de B-King y Regio Clown . Foto | Buen día Colombia.

Cabe señalar que la última vez que se tuvo rastro de B-King y Regio Clown con vida, fue cuando se dirigían a un gimnasio en Polanco, momento del que se tiene registro, pues salió a la luz un video en el que se les vio entrenando en este lugar.

Lo que se sabe hasta el momento, es que la familia de B-King se desplazó hasta la subprocuraduría regional regional de Tlalnepantla en San Pedro Barrientos, lugar en el que se hizo la identificación del cuerpo, mientras que, el hermano de Regio Clown viajará a México.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La mano de Andrea Valdiri mejora, ¿se acerca el cara a cara con Yina? Andrea Valdiri

Andrea Valdiri enseñó cómo avanza la recuperación de su mano, ¿si se enfrentará a Yina?

Andrea Valdiri compartió cómo avanza la recuperación de su mano, a pocos días de su enfrentamiento con Yina Calderón.

Revelan video nunca visto de B-King preparándose para su debut en México Talento nacional

Filtran video inédito de B-King antes de morir: así se alistaba para su show en México

Salió a la luz video inédito de B-King antes de su muerte, rumbo a su primer concierto en México.

Karina García habla de su pasado Karina García

Karina García hizo inesperada confesión sobre su pasado: “no fue una decisión fácil”

Karina García compartió una confesión sobre su pasado que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Lo más superlike

Shakira se mostró junto a Beéle bailando Shakira

Shakira y Beéle encienden rumores con inesperado video juntos: "Hay química"

Shakira y Beéle se dejaron ver juntos bailando de manera especial y generan todo tipo de reacciones por su cercanía.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi usó su ventaja y ganó con su equipo en MasterChef, esto pasó

Muere Claudia Cardinale Talento internacional

Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?