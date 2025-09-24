Shakira y Beéle encienden rumores con inesperado video juntos: "Hay química"

Brandon De Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle en el mundo artístico no para de dar de qué hablar y en las últimas horas un video suyo junto a la artist Shakira se ha apoderado de las tendencias.

¿Cuál fue el video que compartió Beéle junto a Shakira?

El cantante Beéle es uno de los nombres más comentados del último mes en la farándula nacional e internacional tras toda la polémica que vivió con su expareja Isabella Ladera.

Aunque Beéle prefirió guardar silencio ante la polémica con su expareja y solo su equipo legal se pronunció en su momento el cantante ha vuelto a reactivar sus redes sociales recientemente y no ha parado de compartir contenido.

Curiosamente, en las últimas horas el intérprete de "Frente al mar" o "No tiene sentido" compartió en sus redes que estuvo junto a nada más y nada menos que Shakira, una de las artistas más icónicas de Colombia.

Beéle se grabó junto a Shakira y genera revuelo en redes. (AFP: Romain Maurice)

¿Beéle y Shakira planean colaboración musical? Video sería la prueba

Beéle compartió un inesperado video y para muchos internautas "random" en el que se mostró bailando la canción "Currucuchu" de la artista Niña Emilia, una canción famosa en Barranquilla.

En el audiovisual se ven a los cantantes bailando de manera cercana y efusiva esta canción de cumbia en donde ambos sacan sus mejores movimientos y por supuesto, Shakira su icónico movimiento de caderas.

En el video hay abrazos, risas y buena química entre los artistas que terminan su baile con un paso hasta el piso que sacó una gran carcajada a Shakira.

Ay currucuchucuchucuchu.



Este video los artistas lo grabaron en un estudio de música por lo que se supone que ambos se habrían reunido para grabar alguna colaboración juntos, algo que demuestra el momento que vive Beéle, quien logró el récord de ser el primer artista colombiano con tres Movistar Arena.

¿Qué reacciones ha dejado el video de Shakira y Beéle?

El video de Beéle y Shakira más allá de ilusionar a sus fanáticos por una posible colaboración musical ha despertado todo tipo de comentarios.

Por un lado, muchos han expresado que no se esperaban ver a estos dos artistas juntos y mucho menos bailar de manera tan cercana y amigable, por lo que resaltaron su química y se alegraron por su amistad.

Sin embargo, otros internautas ha criticado a Shakira por según ellos contradecirse en sus mensajes de empoderamiento femenino al mostrarse bailando con Beéle tras sus polémicas con sus exparejas.