Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

El cantante vallenato Silvestre Dangond se presentó el pasado 20 de septiembre de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, como parte de su gira El Último Baile.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Cómo reaccionó Silvestre Dangond tras el golpe?

Más de 40.000 personas asistieron a un espectáculo que mezcló nostalgia y fiesta, con un repertorio que incluyó éxitos clásicos y canciones de su más reciente producción.

Silvestre Dangond y la inesperada reacción tras recibir una lata en pleno concierto en Barranquilla (Foto: AFP)

Durante el evento, el artista guajiro se mostró especialmente emotivo, compartiendo con su público, sin embargo, una escena inesperada captó la atención de miles en redes sociales cuando, en medio de la interpretación de un tema, fue golpeado por una lata de cerveza lanzada desde la zona cercana a la tarima.

El objeto impactó en el hombro del cantante, lo que generó gritos entre los asistentes que presenciaron el momento.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

A diferencia de lo que muchos esperaban, Silvestre no respondió con enojo inmediato: recogió la lata, sonrió y continuó con el espectáculo.

Aun así, algunos presentes notaron gestos de incomodidad, como cuando se secó el rostro en repetidas ocasiones.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y despertaron comentarios divididos en los internautas.

Algunos usuarios consideraron gracioso el episodio, mientras que otros especularon que pudo haber sido planeado. La posibilidad de una “escena preparada” abrió debate, aunque no hubo confirmación oficial.

Silvestre Dangond y la inesperada reacción tras recibir una lata en pleno concierto en Barranquilla (Foto: AFP)

¿Qué otros incidentes ocurrieron en el concierto de Silvestre Dangond?

Además del episodio en la tarima, se registraron inconvenientes en las graderías.

Artículos relacionados Talento nacional Autoridades mexicanas encontraron dos cuerpos que podrían ser de B-King y Regio Clown

Hubo asistentes que denunciaron problemas de logística al no encontrar sus puestos asignados, lo que derivó en discusiones y reclamos entre los fanáticos.

También se reportó un altercado entre un hombre y una mujer, que requirió la intervención de la seguridad y las autoridades presentes.

Antes de iniciar el espectáculo, un joven protagonizó un enfrentamiento con personal de seguridad, lo que terminó en su expulsión del estadio.

A pesar de estos incidentes aislados, la mayoría del público disfrutó del show completo, que cerró con la interpretación de algunos de los temas más emblemáticos del repertorio vallenato.

Las próximas paradas de la gira El Último Baile incluyen Medellín, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Cali.