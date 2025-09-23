Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

Silvestre Dangond sorprendió con su reacción tras recibir un golpe con una lata en pleno concierto en Barranquilla.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla
Silvestre Dangond y la inesperada reacción tras recibir una lata en pleno concierto en Barranquilla (Foto: AFP)

El cantante vallenato Silvestre Dangond se presentó el pasado 20 de septiembre de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, como parte de su gira El Último Baile.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Silvestre Dangond tras el golpe?

Más de 40.000 personas asistieron a un espectáculo que mezcló nostalgia y fiesta, con un repertorio que incluyó éxitos clásicos y canciones de su más reciente producción.

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla
Silvestre Dangond y la inesperada reacción tras recibir una lata en pleno concierto en Barranquilla (Foto: AFP)

Durante el evento, el artista guajiro se mostró especialmente emotivo, compartiendo con su público, sin embargo, una escena inesperada captó la atención de miles en redes sociales cuando, en medio de la interpretación de un tema, fue golpeado por una lata de cerveza lanzada desde la zona cercana a la tarima.

El objeto impactó en el hombro del cantante, lo que generó gritos entre los asistentes que presenciaron el momento.

Artículos relacionados

A diferencia de lo que muchos esperaban, Silvestre no respondió con enojo inmediato: recogió la lata, sonrió y continuó con el espectáculo.

Aun así, algunos presentes notaron gestos de incomodidad, como cuando se secó el rostro en repetidas ocasiones.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y despertaron comentarios divididos en los internautas.

Algunos usuarios consideraron gracioso el episodio, mientras que otros especularon que pudo haber sido planeado. La posibilidad de una “escena preparada” abrió debate, aunque no hubo confirmación oficial.

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla
Silvestre Dangond y la inesperada reacción tras recibir una lata en pleno concierto en Barranquilla (Foto: AFP)

¿Qué otros incidentes ocurrieron en el concierto de Silvestre Dangond?

Además del episodio en la tarima, se registraron inconvenientes en las graderías.

Artículos relacionados

Hubo asistentes que denunciaron problemas de logística al no encontrar sus puestos asignados, lo que derivó en discusiones y reclamos entre los fanáticos.

También se reportó un altercado entre un hombre y una mujer, que requirió la intervención de la seguridad y las autoridades presentes.

Antes de iniciar el espectáculo, un joven protagonizó un enfrentamiento con personal de seguridad, lo que terminó en su expulsión del estadio.

A pesar de estos incidentes aislados, la mayoría del público disfrutó del show completo, que cerró con la interpretación de algunos de los temas más emblemáticos del repertorio vallenato.

Las próximas paradas de la gira El Último Baile incluyen Medellín, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Cali.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

De los patios escolares en Medellín al escenario del Balón de Oro, la historia de Blessd es constancia, amistad y sueños cumplidos.

Blessd en la entrega del Balón de Oro 2025 Blessd

Blessd deslumbró con su presentación en el Balón de Oro 2025: “orgulloso de ser colombiano”

En el Balón de Oro 2025, Blessd cantó en la alfombra roja y luego dejó un sentido mensaje en redes sociales.

Don Omar anuncia su retiro tras 25 años de música Don Omar

Don Omar anuncia que se despide de la música tras 25 años de trayectoria: ¡Así será su retiro!

El reguetón se prepara para una despedida histórica. Don Omar confirmó que pondrá fin a su carrera musical.

Lo más superlike

Talento nacional

Ella es la madre de B-King, con quien conquistaba TikTok con divertidos videos

B-King mantenía una relación muy cercana con su madre, algo que siempre reflejaban en sus divertidas publicaciones en TikTok.

Desapareció Tayron Paredes, artista venezolano, en México Talento internacional

Denuncian desaparición de Tayron Paredes, artista venezolano en México, tras la muerte de B-King

Cinta de luto. Talento internacional

Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?