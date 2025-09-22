Blessd deslumbró con su presentación en el Balón de Oro 2025: “orgulloso de ser colombiano”

El reguetonero paisa Blessd hizo historia este 22 de septiembre al presentarse en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París.

Ante los flashes de los fotógrafos y las cámaras internacionales, el artista recibió a los futbolistas y a los invitados especiales con su música, convirtiéndose en el primer latino en inaugurar esta importante ceremonia.

¿Cómo fue la presentación de Blessd en el Balón de Oro?

“Todo se nos dio, quién lo iba a pensar, sirvieron los rosarios de mi abuelita al rezar”, expresó Blessd en redes sociales, donde compartió imágenes de su paso por la gala con sus más de seis millones de seguidores.

En las fotos se le ve sonriente, posando en la alfombra roja, sentado entre el público y frente al piano de cola que lo acompañó durante su show.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

La 69ª edición de estos premios tuvo lugar en el Théâtre du Châtelet, en París, donde el colombiano interpretó el tema Condenado al Éxito II acompañado de un pianista.

Blessd lució un traje negro que contrastaba con el brillo de la alfombra roja, mientras los asistentes lo aplaudían como la antesala musical de la ceremonia.

“Estamos bendecidos y seguiremos abriendo puertas para Latinoamérica y el mundo. Orgulloso de llevar mi bandera, orgulloso de ser latino, orgulloso de ser COLOMBIANO”, escribió el artista con emoción en su cuenta oficial de Instagram.

Su presentación se sumó a la lista de figuras internacionales que han participado en años anteriores, como Andrea Bocelli, Rauw Alejandro y el rapero Rema.

¿Qué significa el Balón de Oro y quiénes lo han ganado?

El Balón de Oro, creado en 1956 por la revista France Football, reconoce a los mejores jugadores, jugadoras, porteros, goleadores y entrenadores de cada temporada.

Para la edición 2025 de la entrega del Balón de Oro, además, se incluyeron nuevas categorías femeninas con el fin de destacar el talento de las futbolistas más influyentes del año.

“Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”, aseguró Blessd en sus declaraciones a medios internacionales.