Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: ¡así lo anunció el reguetonero!

Blessd lleva su música a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París y será el encargado de recibir a los deportistas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025
La alfombra roja del Balón de Oro tendrá sabor colombiano con Blessd (Foto: AFP)

El reguetonero colombiano Blessd uno de los protagonistas de la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París, encargado de recibir a los futbolistas e invitados especiales con su música.

Artículos relacionados

¿Cómo será la actuación de Blessd en la alfombra roja del Balón de Oro?

La presentación se llevó a cabo antes de la ceremonia de premiación de los mejores jugadores del año y marcará la primera participación de un artista urbano colombiano en este evento.

A través de sus redes sociales, Blessd anunció su presentación con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Preparado para ser deslumbrado. Blessd en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”.

Artículos relacionados

El evento será transmitido a través de Disney+, la actuación del cantante comenzaba a las 12:00 p. m., hora colombiana.

 

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025
La alfombra roja del Balón de Oro tendrá sabor colombiano con Blessd (Foto: AFP)

La ceremonia ha contado en años anteriores con la participación de artistas como Andrea Bocelli, Raw Alejandro y el rapero Rema.

¿Qué representa el Balón de Oro 2025 para la música de Blessd?

El Balón de Oro, organizado por France Football en colaboración con la UEFA y el Groupe Amaury, premia a los mejores jugadores, entrenadores y clubes de la temporada.

Artículos relacionados

La edición 2025 incorpora nuevas categorías femeninas para destacar a jugadoras y máximas goleadoras.

Sin duda, la presentación de Blessd en la alfombra roja es un espacio para que el artista conecte con el público y los futbolistas quienes muchos son amigos cercanos del reguetonero paisa.

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025
La alfombra roja del Balón de Oro tendrá sabor colombiano con Blessd (Foto: AFP)

Es conocido por su cercanía con el futbolista Luis Díaz, con quien ha cantado en eventos privados, y con Ronaldinho, con quien ha aparecido en videos, además a quien llevó a Medellín para jugar un partido de fútbol organizado por el mismo reguetonero.

Además, Blessd se alista para iniciar su primera gira por Europa, del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, con siete conciertos en Francia, Italia, España y Reino Unido.

La serie de presentaciones comenzará en París y representa un paso importante en su carrera musical, llevando el reguetón colombiano a escenarios internacionales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano habló de rumores de ruptura Aída Victoria Merlano

Aída Victoria y el ‘accidente’ de su bebé que impactó a todos en redes ¿Qué sucedió?

Aída Victoria Merlano compartió un gracioso episodio con su hijo Emiliano en plena madrugada, mostrando el lado más real de la maternidad.

Isaac Carvajal responde a quienes le preguntan por qué nunca aparece con su hermano Mateo Talento nacional

Isaac Carvajal reaccionó sobre por qué nunca aparece con su hermano Mateo, tras el lío del beso

Tras polémica del beso con Stephanie Ruiz, Isaac Carvajal respondió a quienes le preguntan por qué nunca aparece con Mateo.

La Segura se hizo un nuevo retoque estético en su rostro. La Segura

La Segura sorprende a sus seguidores con un retoque estético en su rostro: ¿cómo quedó?

La Segura ha dividido opiniones en redes al revelar que se realizó un retoque estético y fans opinan de su cambio físico.

Lo más superlike

El chico de la ruana apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral. Talento nacional

Julián Pinilla, el chico de la ruana, apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral

Julián Pinilla conocido en redes como “El de la Ruana”, regaló un local comercial pago por un año a una vendedora ambulante.

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?