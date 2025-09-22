El reguetonero colombiano Blessd uno de los protagonistas de la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París, encargado de recibir a los futbolistas e invitados especiales con su música.

¿Cómo será la actuación de Blessd en la alfombra roja del Balón de Oro?

La presentación se llevó a cabo antes de la ceremonia de premiación de los mejores jugadores del año y marcará la primera participación de un artista urbano colombiano en este evento.

A través de sus redes sociales, Blessd anunció su presentación con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Preparado para ser deslumbrado. Blessd en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”.

El evento será transmitido a través de Disney+, la actuación del cantante comenzaba a las 12:00 p. m., hora colombiana.

La alfombra roja del Balón de Oro tendrá sabor colombiano con Blessd (Foto: AFP)

La ceremonia ha contado en años anteriores con la participación de artistas como Andrea Bocelli, Raw Alejandro y el rapero Rema.

¿Qué representa el Balón de Oro 2025 para la música de Blessd?

El Balón de Oro, organizado por France Football en colaboración con la UEFA y el Groupe Amaury, premia a los mejores jugadores, entrenadores y clubes de la temporada.

La edición 2025 incorpora nuevas categorías femeninas para destacar a jugadoras y máximas goleadoras.

Sin duda, la presentación de Blessd en la alfombra roja es un espacio para que el artista conecte con el público y los futbolistas quienes muchos son amigos cercanos del reguetonero paisa.

Es conocido por su cercanía con el futbolista Luis Díaz, con quien ha cantado en eventos privados, y con Ronaldinho, con quien ha aparecido en videos, además a quien llevó a Medellín para jugar un partido de fútbol organizado por el mismo reguetonero.

Además, Blessd se alista para iniciar su primera gira por Europa, del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, con siete conciertos en Francia, Italia, España y Reino Unido.

La serie de presentaciones comenzará en París y representa un paso importante en su carrera musical, llevando el reguetón colombiano a escenarios internacionales.