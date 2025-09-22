Isaac Carvajal reaccionó sobre por qué nunca aparece con su hermano Mateo, tras el lío del beso

Isaac Carvajal, hermano del deportista Mateo Carvajal, se convirtió en el centro de atención después de aparecer en un video besando a Stephanie Ruiz, expareja de Mateo.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

La situación generó reacciones inmediatas entre los seguidores de ambos y reavivó comentarios sobre la relación familiar.

Así respondió Isaac Carvajal por qué nunca aparece con Mateo.

¿Quién es Isaac y qué papel juega en la polémica con su hermano Mateo Carvajal?

Isaac Carvajal se dedica principalmente a su tienda de mascotas y comparte frecuentemente su amor por los Bulldogs con sus más de 800 mil seguidores.

También muestra momentos familiares junto a Salvador, hijo de Mateo y Melina Ramírez.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

A través de Instagram, Isaac hizo la dinámica de preguntas y respuestas “Hablemos de chismes”. Una de las preguntas que llamó la atención fue: “¿Por qué nunca te vemos con tu hermano Mateo?”

Isaac sorprendió con su respuesta con una imagen suya con una cara de filtro de que significaría que “hay algo que no está bien”. Pero en otra le preguntan: “buenas relaciones entre hermanos” y compartió una imagen con su hermana sin mencionar a Mateo.

Algunos internautas interpretaron las imágenes como señales de distanciamiento entre los hermanos. Y sin duda, los comentarios no se hicieron esperar: “Se robó la novia de Mateo, ay no”, “pero también dicen que él es gay” y “no hay nada más feo que la envidia entre hermanos”.

¿Cómo reaccionó Stephanie Ruiz, exprometida de Mateo Carvajal, ante el beso de su excuñado?

Isaac es señalado en redes por el beso con Stephanie Ruiz durante la celebración de su cumpleaños el pasado 20 de septiembre.

Artículos relacionados Talento nacional Regio Clown compartió inquietantes mensajes antes de desaparecer junto a B King en México

La modelo compartió el momento en sus historias de Instagram, lo que provocó una avalancha de comentarios de usuarios que cuestionaban la cercanía entre ambos.

Sin embargo, Stephanie aclaró que ambos son solo amigos, aunque no descartó la posibilidad de un acercamiento sentimental.

El video donde Stephanie y Isaac se besan frente a sus amigos, generaron gran polémica y críticas inmediatas en redes sociales.

Los videos publicados por la modelo ex prometida de Mateo Carvajal muestran en un tono irónico y humorístico, especialmente al cantar “Chismofilia” junto a un grupo de amigos, en clara alusión a quienes se meten en la vida de los demás.