Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Regio Clown compartió inquietantes mensajes antes de desaparecer junto a B King en México

Regio Clown compartió mensajes reflexivos antes de desaparecer en México junto a B King, su colega y amigo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Regio Clown y B King, los artistas desaparecidos
Desaparición de Regio Clown y B King: los inquietantes mensajes que alarman a sus seguidores. (Foto: Buen día Colombia)

En los días previos a la desaparición de Bayron Sánchez, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, reconocido en la escena musical como Regio Clown, este último compartió en sus redes sociales mensajes cargados de reflexión sobre la autenticidad y las relaciones personales.

Artículos relacionados

¿Qué mensajes hay de Regio Clown en sus redes sociales, compañero de B King?

Hoy, esas palabras han llamado la atención de sus seguidores, pues los artistas colombianos permanecen desaparecidos en la Ciudad de México.

Regio Clown de 35 años, originario del Valle del Cauca, viajó a territorio mexicano para presentarse en un evento el domingo 14 de septiembre en la zona de Insurgentes, como parte de las celebraciones de la independencia.

Artículos relacionados

Allí convocó a su público con un mensaje en el que prometía “una noche mágica” en la capital mexicana.

Uno de los últimos textos publicados en su cuenta de Instagram hablaba sobre la necesidad de elegir con quién compartir la vida:

“Hoy decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan”.

Otra de sus publicaciones recientes también se destacó por su tono reflexivo:

“Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta”.

¿Qué se conoce de la desaparición de B King y de Regio Clown?

El pasado 16 de septiembre de 2025 fue reportada su desaparición en el sector de Polanco de la Ciudad de México.

Ese día vestía camiseta y pantalón negro, además de tenis, según la descripción divulgada en la búsqueda.

Artículos relacionados

En el mismo periodo también dejó de conocerse el paradero del cantante B King, con quien había viajado desde Colombia y con quien mantenía comunicación constante hasta horas antes.

Regio Clown y B King, los artistas desaparecidos
Desaparición de Regio Clown y B King: los inquietantes mensajes que alarman a sus seguidores. (Foto: Buen día Colombia)

Según versiones de prensa internacional, los artistas planeaban asistir a un gimnasio de la zona, momento en el que se perdió todo rastro de ambos.

En sus redes sociales, además de presentarse como DJ, Herrera Lemos compartía facetas de su vida como empresario y coach.

“No soy solo un DJ, soy un canal de energía cruda. Mezclo ritmos que rompen reglas, elevo sentidos y hago vibrar almas”, escribió en uno de sus más recientes posteos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Filtran supuesta foto de WestCol sin diseño de sonrisa Talento nacional

Filtran supuesta foto de WestCol de sus dientes sin diseño de sonrisa: ¿cómo luce?

Internautas filtran supuesta foto de WestCol en el que sorprende con su físico tras mostrarse sin diseño de sonrisa.

Mafe Walker dice que recibe mensajes telepáticos de naves alienígenas cercanas a la Tierra Mafe Walker

Mafe Walker asegura haber tenido contacto espiritual con la actriz Sandra Reyes

Mafe Walker sorprendió al contar que Sandra Reyes se le manifestó en un estado de plenitud y le envió un mensaje lleno de energía positiva.

Revelan quiénes serían los responsables de la desaparición de B-King en México Talento nacional

Revelan presuntos responsables de la desaparición de B-King en México: esto se sabe

La desaparición de B-King en México da un giro: revelan quiénes serían los presuntos responsables.

Lo más superlike

Peso Pluma sorprende con nuevo corte de cabello Talento internacional

Peso Pluma sorprendió con un radical cambio de look que desató halagos en redes sociales

Peso Pluma se dejó ver en un video con su radical cambio de look, sorprendiendo a sus fans y generando miles de comentarios positivos.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?