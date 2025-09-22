En los días previos a la desaparición de Bayron Sánchez, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, reconocido en la escena musical como Regio Clown, este último compartió en sus redes sociales mensajes cargados de reflexión sobre la autenticidad y las relaciones personales.

¿Qué mensajes hay de Regio Clown en sus redes sociales, compañero de B King?

Hoy, esas palabras han llamado la atención de sus seguidores, pues los artistas colombianos permanecen desaparecidos en la Ciudad de México.

Regio Clown de 35 años, originario del Valle del Cauca, viajó a territorio mexicano para presentarse en un evento el domingo 14 de septiembre en la zona de Insurgentes, como parte de las celebraciones de la independencia.

Allí convocó a su público con un mensaje en el que prometía “una noche mágica” en la capital mexicana.

Uno de los últimos textos publicados en su cuenta de Instagram hablaba sobre la necesidad de elegir con quién compartir la vida:

“Hoy decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan”.

Otra de sus publicaciones recientes también se destacó por su tono reflexivo:

“Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta”.

¿Qué se conoce de la desaparición de B King y de Regio Clown?

El pasado 16 de septiembre de 2025 fue reportada su desaparición en el sector de Polanco de la Ciudad de México.

Ese día vestía camiseta y pantalón negro, además de tenis, según la descripción divulgada en la búsqueda.

En el mismo periodo también dejó de conocerse el paradero del cantante B King, con quien había viajado desde Colombia y con quien mantenía comunicación constante hasta horas antes.

Desaparición de Regio Clown y B King: los inquietantes mensajes que alarman a sus seguidores. (Foto: Buen día Colombia)

Según versiones de prensa internacional, los artistas planeaban asistir a un gimnasio de la zona, momento en el que se perdió todo rastro de ambos.

En sus redes sociales, además de presentarse como DJ, Herrera Lemos compartía facetas de su vida como empresario y coach.

“No soy solo un DJ, soy un canal de energía cruda. Mezclo ritmos que rompen reglas, elevo sentidos y hago vibrar almas”, escribió en uno de sus más recientes posteos.