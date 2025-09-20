Hermana de B-King pide ayuda tras la desaparición del artista en México: “cada día duele más”

La desaparición de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, ex esposo de Marcela Reyes, mantiene en alerta a sus seguidores que buscan conocer su paradero.

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de B-King tras su desaparición?

Su hermana, Stefania Agudelo, recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje desesperado: solicitó que la comunidad en redes sociales siga compartiendo información que pueda ayudar a localizarlo.

“Los días pasan y no hay respuesta, la angustia crece”, escribió, enfatizando el dolor de no tener noticias de su hermano.

En medio de la incertidumbre y el dolor, Stefania compartió cómo la ausencia de su hermano la afecta día a día.

“Soy una mujer fuerte, pero amanecí derrumbada; soñé con mi hermano y cada día duele más”, escribió.

El llamado de Stefania se ha convertido en un punto de referencia para quienes siguen la trayectoria musical del artista y buscan información de su paradero.

“Les pido que sigan compartiendo, que nos ayuden a encontrarlo. No pierdo la fe, pero necesito que este mensaje llegue más lejos”.

¿Qué se sabe de la desaparición de B-King?

Según allegados y familiares, B-King fue visto por última vez en el sector de Polanco, Ciudad de México, acompañado de su colega Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Desde ese momento, no hay rastro de ninguno de los dos. La información fue difundida inicialmente en redes sociales por Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien pidió a sus seguidores reportar cualquier dato útil.

Autoridades mexicanas confirmaron que ambos salieron de un gimnasio, pero hasta el momento no se conoce más información del artista.

Mensaje de la hermana de B-King tras su desaparición (Foto: Buen día Colombia)

Los familiares, a través de las redes, continúan insistiendo en la necesidad de visibilizar el caso para aumentar las probabilidades de dar con ellos.

La desaparición ha generado gran conmoción en el medio del entretenimiento colombiano, incluso su expareja, Marcela Reyes, se pronunció sobre la desaparición de B-King.

La DJ expresó estar afectada por la situación, pero recibió críticas de seguidores que dudaron de su sinceridad.

A una internauta le respondió que insinuó que pronto estaría de fiesta: “Claro reina, mañana voy a estar en fiesta porque es mi trabajo”.