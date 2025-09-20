Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu se recupera del accidente y sorprende con la visita de Karina García: “Mi enfermera”

La Jesuu se recupera tras su accidente de tránsito y se muestra en recuperación junto a Karina García en Cali.

Paola Canastero Prieto
Karina García junto a La Jesuu tras su accidente de tránsito
Mientras La Jesuu se recupera de su accidente de tránsito, la acompaña Karina García. Foto: Canal RCN

La reconocida influencer caleña y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, La Jesuu, sufrió un accidente de tránsito mientras conducía su vehículo rojo en una carretera del país.

Según relató, perdió el control de su carro en una curva debido a la pintura reciente de la vía y la lluvia.

Para evitar caer al abismo, optó por dirigirse hacia un árbol, lo que evitó daños mayores físicos, sin embargo, su vehículo sufrió graves afectaciones.

¿Qué pasó en el accidente de La Jesuu en carretera?

A través de sus historias en Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, La Jesuu mostró el momento en el que fue retirada del carro y cómo su pie derecho sufrió un golpe que ocasionó inflamación en el tobillo.

“Afortunadamente gracias a Dios estoy bien, solo se hinchó el tobillo”, aseguró, agradeciendo el apoyo de sus fans.

¿Quién acompañó a La Jesuu durante su recuperación en Cali?

Karina García, la también creadora de contenido y excompañera de La Jesuu en La casa de los famosos Colombia, acompañó a la influencer durante su recuperación en Cali.

Y aunque las dos exparticipantes, al inicio no fueron cercanas, lograron al final del reality construir una buena relación de amistad.

En sus redes, Karina compartió que se encontraba en la capital del Valle del Cauca, al parecer, por motivos laborales, lo que permitió que estuviera al lado de La Jesuu en los momentos posteriores al accidente.

Por su parte, La Jessu compartió una imagen en las historias de su cuenta personal junto a Karina disfrutando de un pollo, donde creadora de contenido caleña hizo un guiño humorístico llamando a la paisa: “mis enfermeros de hoy”.

La influencer confirmó que, más allá de la inflamación en su tobillo, no sufrió heridas graves y ya se encuentra en casa siguiendo cuidados médicos para una pronta recuperación.

El accidente generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos.

La Jesuu aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a sus millones de seguidores y ha mantenido informados a sus fanáticos sobre su actual estado de salud.

 

