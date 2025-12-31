Yina Calderón reaccionó a los ‘años viejos’ que han realizado inspirados en ella
Yina Calderón reaccionó en redes sociales a los ‘años viejos’ que varias personas realizaron inspirados en su imagen.
Las tradicionales quemas de fin de año tomaron un giro inesperado este 2025 cuando la polémica influenciadora Yina Calderón se convirtió en la gran protagonista de varios ‘años viejos’. La influencer no tardó en reaccionar y su respuesta desató todo tipo de comentarios en redes sociales.
¿Qué dijo Yina Calderón sobre los ‘Años Viejos’ que hicieron inspirados en ella?
Durante el mes de diciembre internautas estuvieron compartiendo por medio de las redes sociales fotografías y videos de sus Año Viejo inspirados en diferentes personalidades, entre ellas Yina Calderón, pese a que la influenciadora había pedido a sus seguidores que no la tomaran como referente para realizar sus muñecos.
"No me hagan de Año Viejo, estoy mamada de que en algunos pueblos de Colombia me hagan de Año Viejo. ¿Por qué me tienen que quemar a mí? Habiendo tantas figuras públicas, por qué tengo que ser yo. Todos los años es lo mismo", mencionó en aquella ocasión.
Sin embargo, como era de esperar, los internautas hicieron caso omiso y continuaron con la creación de sus muñecos inspirados en la polémica mujer.
¿Cómo reaccionó Yina Calderón al ver los ‘Años Viejos’ inspirados en ella?
Entre los ‘Año Viejo’ más populares de este 2025 se encontraron diferentes versiones de Yina Calderón inspirados en los momentos más polémicos de ella en el último año, siendo el más popular su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4, pues su retiro tras 10 segundos de p3l3a fueron suficiente para ganarse el desprecio de los asistentes.
Sin embargo, lejos de molestarse por el hecho de que la tomaran como referencia para los Año Viejo de este 2025, Yina Calderón sorprendió al pedirle a los internautas que le hicieran llegar videos del momento en el que quemaran sus muñecos.
"Dios mío, envíen sus videos de cuando me qu3m3n. Dios mío, ahora sí se pasaron"
Vale la pena recordar que la quema de estos muñecos se lleva a cabo a la media noche del 31 de enero, justo cuando inicia el Año Nuevo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike