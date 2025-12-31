Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma rompe el silencio y confiesa la dura depresión que vivió al ser papá

Maluma reveló que los primeros meses de paternidad estuvieron marcados por el miedo, hablando abiertamente de salud mental.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maluma confesó que la llegada de su hija Paris lo llevó a vivir una fuerte depresión.
Maluma confesó que la llegada de su hija Paris lo llevó a vivir una fuerte depresión. Foto AFP/Mike Coppola

Maluma decidió poner sobre la mesa una conversación necesaria: la salud mental en la paternidad.

La llegada de su hija Paris, en marzo de 2024, marcó un antes y un después en su historia personal, pero no solo desde la felicidad, también trajo emociones intensas, miedo y una depresión que no había anticipado.

¿Por qué la paternidad removió tanto a Maluma?

Desde que anunció que sería papá junto a Susana Gómez, Maluma se mostró ilusionado con la idea de formar una familia y compartir su vida desde un lugar más tranquilo.

Sin embargo, una vez nació Paris, el impacto emocional fue mucho más profundo de lo que imaginaba, el cantante ha contado que los primeros meses estuvieron marcados por una sensación de angustia, preocupación y pensamientos relacionados con la muerte.

Maluma y Susana Gómez
Maluma recibió varios elogios por demostrar que la fama no deja atrás sus raíces. (Foto: Tommaso Boddi / Getty Images via AFP)

La llegada de su hija activó miedos dormidos y una necesidad urgente de proteger, entender y controlar un mundo que, de pronto, parecía frágil, para él, fue una especie de posparto emocional que no siempre se reconoce en los hombres.

¿Qué papel jugó la salud mental de Maluma en este proceso?

Maluma no es ajeno a hablar de salud mental, desde hace tiempo ha reconocido que convive con ansiedad y episodios depresivos, y que durante años vivió a un ritmo acelerado sin permitirse sentir ciertas emociones.

Tras el nacimiento de Paris, esas emociones contenidas encontraron salida, el artista entendió que no se trataba de debilidad, sino de un llamado a mirar hacia adentro, en este camino, el apoyo profesional fue clave.

¿Cómo transformó a Maluma esta experiencia su visión de vida?

Maluma se muestra en una etapa mucho más consciente, la paternidad no solo lo conectó con el amor más puro, sino también con heridas antiguas, historias familiares y patrones emocionales que necesitaban atención.

Maluma causa furor en su comunidad digital.
Maluma reveló que sufrió depresión tras el nacimiento de su hija Paris en su podcast personal. (Foto Mike Coppola/AFP)

Comparte su experiencia con la intención de que otros hombres se sientan identificados y entiendan que pedir ayuda no es un signo de fracaso, sino de valentía, se muestra humano, vulnerable y comprometido con su salud mental.

