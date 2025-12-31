Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd recordó sus raíces con un carro antiguo y un mensaje de humildad: "Nunca envidien al prójimo"

Blessd emocionó a sus seguidores al posar con un carro clásico y recordar las navidades difíciles de su infancia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Blessd conmueve al recordar sus raíces.
Blessd conmueve al recordar sus raíces con un carro antiguo. (Foto de Blessd - Jose R. Madera/AFP) (Foto del carro Freepik)

El cantante de reguetón Blessd recordó sus raíces y lo difícil que la pasó en navidades pasadas junto a un llamativo carro antiguo.

Blessd confiesa que pasó navidades difiíciles.
Blessd revela que pasó navidades difíciles. (Foto Jose R. Madera/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Blessd en su publicación sobre sus raíces y navidades pasadas?

El artista aseguró que hace varios años pasaba la Navidad con lo mínimo y sin lujos pero que ahora que tiene dinero lo importante es mantener los pies en la tierra y disfrutando de la familia.

En el feed compartido por el cantante se le puede ver posando junto a un clásico R4 azul haciendo alusión a sus inicios en la música y las épocas donde ser un cantante se veía como un sueño muy lejano.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo hacia Blessd, quien tuvo uno de sus mejores años musicalmente hablando, y que espera mejorar y superar en 2026 tras anunciar que hará su primer estadio en su ciudad natal, Medellín.

“Acuérdense de que los lujos, la belleza y el dinero son pasajeros. Busquen de Dios, busquen un hogar y nunca envidien al prójimo”, escribió Blessd en su publicación.

¿Qué respondió Blessd a la nueva tiradera de Pirlo?

Por otra parte, aunque hace unos días se avivó la polémica entre el cantante caleño Pirlo y los integrantes de los “ExtraditaBlessd”, con unas nuevas tiraderas, Blessd se ha mantenido al margen y no se ha manifestado al respecto, siendo Kriss R el que esté dando la cara en este nuevo enfrentamiento musical.

La tensión sigue creciendo entre los cantantes de trap de Cali y los de Medellín, quienes continúan lanzando declaraciones y acusaciones mediante sus ritmos.

Artículos relacionados

Incluso el cantante Esteban Rojas se unió al enfrentamiento musical con una tiradera dirigida a Kriss R, aumentando la expectativa de los seguidores sobre cómo evolucionará esta disputa.

El 2025 fue un año de consolidación para Blessd, con giras, colaboraciones y un crecimiento notable en plataformas digitales.

Artículos relacionados

Sin embargo, el anuncio de su primer estadio en Medellín marca un nuevo capítulo en su carrera.

Este proyecto no solo representa un reto artístico, sino también un símbolo de orgullo para su ciudad natal, que lo ha visto convertirse en uno de los exponentes más destacados del género urbano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma confesó que la llegada de su hija Paris lo llevó a vivir una fuerte depresión. Maluma

Maluma rompe el silencio y confiesa la dura depresión que vivió al ser papá

Maluma reveló que los primeros meses de paternidad estuvieron marcados por el miedo, hablando abiertamente de salud mental.

Ryan Castro cerró el 2025 con gratitud, música y un mensaje para su fandom. Ryan Castro

Así despidió Ryan Castro un 2025 que impulsó su carrera internacional

Ryan Castro utilizó sus historias de Instagram para despedir el 2025 y celebrar un año de crecimiento y viralidad.

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida Shakira

Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

Shakira sorprendió con su reacción, luego de que un fan le diera un beso durante su reciente presentación en la Florida.

Lo más superlike

Viral

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

El ritual de las 12 uvas se ha convertido en una tradición infaltable en Año Nuevo, pero pocos conocen su significado. Te explicamos.

Jessi Uribe desató risas al mostrar un muñeco de año viejo de Pipe Bueno. Jessi Uribe

Así es el muñeco de ‘año viejo’ de Pipe Bueno que quemará Jessi Uribe al cerrar el 2025

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí

Aislinn Derbez envía emotivo mensaje tras muerte de su madre Gabriela Michel Eugenio Derbez

Aislinn Derbez envió desgarrador mensaje un mes tras la muerte de su madre: “Te dejo ir con amor”

Colores Curiosidades

¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología