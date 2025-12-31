Blessd recordó sus raíces con un carro antiguo y un mensaje de humildad: "Nunca envidien al prójimo"

El cantante de reguetón Blessd recordó sus raíces y lo difícil que la pasó en navidades pasadas junto a un llamativo carro antiguo.

Blessd revela que pasó navidades difíciles. (Foto Jose R. Madera/AFP)

Artículos relacionados Talento nacional Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida

¿Qué dijo Blessd en su publicación sobre sus raíces y navidades pasadas?

El artista aseguró que hace varios años pasaba la Navidad con lo mínimo y sin lujos pero que ahora que tiene dinero lo importante es mantener los pies en la tierra y disfrutando de la familia.

En el feed compartido por el cantante se le puede ver posando junto a un clásico R4 azul haciendo alusión a sus inicios en la música y las épocas donde ser un cantante se veía como un sueño muy lejano.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo hacia Blessd, quien tuvo uno de sus mejores años musicalmente hablando, y que espera mejorar y superar en 2026 tras anunciar que hará su primer estadio en su ciudad natal, Medellín.

“Acuérdense de que los lujos, la belleza y el dinero son pasajeros. Busquen de Dios, busquen un hogar y nunca envidien al prójimo”, escribió Blessd en su publicación.

¿Qué respondió Blessd a la nueva tiradera de Pirlo?

Por otra parte, aunque hace unos días se avivó la polémica entre el cantante caleño Pirlo y los integrantes de los “ExtraditaBlessd”, con unas nuevas tiraderas, Blessd se ha mantenido al margen y no se ha manifestado al respecto, siendo Kriss R el que esté dando la cara en este nuevo enfrentamiento musical.

La tensión sigue creciendo entre los cantantes de trap de Cali y los de Medellín, quienes continúan lanzando declaraciones y acusaciones mediante sus ritmos.

Incluso el cantante Esteban Rojas se unió al enfrentamiento musical con una tiradera dirigida a Kriss R, aumentando la expectativa de los seguidores sobre cómo evolucionará esta disputa.

El 2025 fue un año de consolidación para Blessd, con giras, colaboraciones y un crecimiento notable en plataformas digitales.

Sin embargo, el anuncio de su primer estadio en Medellín marca un nuevo capítulo en su carrera.

Este proyecto no solo representa un reto artístico, sino también un símbolo de orgullo para su ciudad natal, que lo ha visto convertirse en uno de los exponentes más destacados del género urbano.