Así es el muñeco de ‘año viejo’ de Pipe Bueno que quemará Jessi Uribe al cerrar el 2025

Jessi Uribe se unió a la tendencia de los muñecos de año viejo de famosos y mostró el que quemará esta noche al cerrarse el 2025. El artista santandereano se inspiró en un referente de la música popular colombiana y que recientemente dio el salto internacional en México.

¿Cómo es el muñeco de 'año viejo' de Pipe Bueno que mostró en redes Jessi Uribe?

Jessi, a través de sus redes sociales, compartió una fotografía de un muñeco de Pipe Bueno y hasta le dejó un mensaje al artista y actual pareja de Luisa Fernanda W.

“Me tocó quemarlo papi”, escribió en tono jocoso el cantante colombiano, que este año le dio la bienvenida a su primer hijo con Paola Jara.

Pipe y Jessi, además de colegas, comparten su gusto y pasión por la música popular. Han edificado grandes carreras y desde ya palpitan lo que será el 2026 a nivel personal y profesional.

Jessi Uribe ya tiene el muñeco de 'año viejo' que quemará al cerrar el año y es sobre Pipe Bueno. (Foto Canal RCN).

Quemar muñecos es una gran tradición en Colombia. Según creencias populares, simboliza cerrar el pasado y darle la bienvenida al futuro; dejar atrás los problemas y las angustias, para recargar con nueva energía los tiempos venideros.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el muñeco de 'año viejo' que crearon inspirado en ella?

No solo Pipe Bueno, otros personajes de la farándula colombiana han sido objeto de la creatividad de los colombianos a la hora de hacer muñecos de año viejo. Tal es el caso de Emiro Navarro, Karina García y Yina Calderón, todos exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ha sido tanto el boom en redes sociales que la propia Yina reaccionó, y hasta les hizo una petición muy especial a los internautas.

La creadora de contenido huilense pidió que le envíen videos del momento en que son quemados esos muñecos de año viejo inspirados en ella.

Los muñecos 'años viejos' sobre Yina Calderón son de los más comunes en el país. Foto: Canal RCN

Para este año, la empresaria de fajas cambió su postura frente a esta tendencia, dado que anteriormente no lo aceptaba del todo. En una ocasión, incluso, publicó un furioso mensaje contra quienes le hacían dichos muñecos.

No me hagan de Año Viejo, estoy mamada de que en algunos pueblos de Colombia me hagan de Año Viejo. ¿Por qué me tienen que quemar a mí? Habiendo tantas figuras públicas, por qué tengo que ser yo. Todos los años es lo mismo

Pipe Bueno, Yina Calderón y otros famosos colombianos cerrarán de distinta manera el año. En el caso del artista, vivirá los últimos momentos del 2025 junto a Luisa Fernanda W y sus hijos Máximo y Domenic, además de algunos amigos.

Entre tanto, Yina estará con su familia y se presume que también con Asaf Torres, quien recientemente llegó a Colombia. Asaf sería el nuevo amor de la creadora de contenido.