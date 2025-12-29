Luisa Fernanda W causó sensación con un nuevo cambio de look

La reconocida influenciadora y empresaria colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores con un inesperado anuncio durante la noche del pasado domingo 28 de diciembre, en pleno Día de los inocentes. Sin embargo, lo suyo no era una inocentada y se trataba de algo netamente serio: quería un nuevo cambio de look.

¿Cuál es el nuevo cambio de look que se realizó Luisa Fernanda W?

Todo inició con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores. En él, Luisa manifestó que sentía la necesidad de hacer un nuevo cambio en su imagen a pocos meses de haber cambiado el color de su cabello.

El inesperado cambio de look de Luisa Fernanda W que tiene a todos hablando. (Foto Canal RCN).

En medio de sus razones para hacerlo, la creadora de contenido cayó en cuenta de que precisamente ese 28 de diciembre era el Día de los inocentes y rápidamente aclaró que no se trataba de una dinámica basada en este día, sino de una decisión netamente genuina.

Aunque todo quedó en suspenso para sus seguidores, a los pocos minutos Luisa Fernanda W reapareció por este mismo medio con un video en el que una persona le estaba cortando su cabello hasta el nivel de sus hombros desde la comodidad de su casa.

Vale la pena destacar que, desde hace varias semanas, la creadora de contenido venía contemplando esta decisión, pero no fue sino hasta hace pocas horas que decidió hacerlo.

¿Por qué Luisa Fernanda W cortó su cabello?

Así mismo, la creadora de contenido no dejó pasar mayor tiempo para enseñar el resultado final de su inesperado cambio de look, pero lo que más llamó la atención fue la razón por la que decidió hacerlo.

Luisa Fernanda W sorprende a sus seguidores con radical transformación. (Foto Canal RCN).

Y es que, según sus palabras, Luisa Fernanda W sintió algo dentro de ella misma que la impulsó a tomar la decisión. De hecho, persuadió a sus seguidores de tomar las decisiones que en su interior querían hacer sin importar la opinión de terceros, incluyendo a sus parejas sentimentales.

"Muchas personas te podrán decir: no, hasta tu propio esposo te dirá: no te lo cortes, pero uno tiene que hacer lo que uno siente"