Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

El ritual de las 12 uvas se ha convertido en una tradición infaltable en Año Nuevo, pero pocos conocen su significado. Te explicamos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Conoce el significado del ritual de las 12 uvas para Año Nuevo y cómo consumirlas adecuadamente. (Fotos: Freepik)

Cada 31 de diciembre, familias de todo el mundo se reúnen para recibir el Año Nuevo, y una de las tradiciones más populares es comer 12 uvas justo cuando el reloj marca la medianoche. Pero, ¿de dónde surge este ritual y cómo debe realizarse correctamente?

Artículos relacionados

¿Cuál es el origen de comer 12 uvas en Año Nuevo?

El ritual de comer 12 uvas en Año Nuevo tiene su origen en España, a finales del siglo XIX e inicios del XX.

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo
Cada año, millones de familias realizan el ritual de las 12 uvas para recibir el Año Nuevo. (Foto: Freepik)

Aunque hoy es una tradición extendida en varios países de habla hispana, su nacimiento estuvo ligado a circunstancias sociales y económicas muy puntuales.

Una de las versiones más conocidas señala que, en 1909, productores de uva de la región de Alicante promovieron su consumo durante la noche de Año Nuevo debido a una cosecha abundante. La iniciativa buscaba evitar pérdidas económicas y, con el tiempo, se convirtió en una costumbre popular.

Otra teoría apunta a que la tradición surgió antes, cuando sectores acomodados celebraban la llegada del nuevo año con uvas y champaña, una práctica que luego fue adoptada por el resto de la población hasta consolidarse como un ritual colectivo.

Artículos relacionados

¿Cuál es el significado de comer las 12 uvas?

Cada una de las 12 uvas representa un mes del año que comienza. Al comerlas, las personas suelen pedir un deseo o formular una intención relacionada con cada etapa del nuevo ciclo que está por iniciar.

El ritual también se asocia con la buena suerte, la abundancia y la esperanza. Se cree que lograr comer las uvas al ritmo de las campanadas simboliza armonía y preparación para enfrentar los retos que traerá el Nuevo Año.

Cabe resaltar, que muchas familias suelen consumir uvas de color verde, aludiendo a que este color de esperanza augura momentos favorables para el año venidero.

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo
Cada una de las 12 uvas representa un mes del año que comienza. Al comerlas, las personas suelen pedir un deseo para el año venidero. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo se deben comer las 12 uvas en Año Nuevo?

Tradicionalmente, las uvas se comen una a una con cada campanada que marca la medianoche. Es importante tenerlas preparadas con antelación para evitar contratiempos y poder seguir el ritmo del reloj.

Muchas personas acompañan el ritual con deseos mentales, frases positivas o pequeñas intenciones personales, enfocándose en metas como la salud, el amor o la estabilidad económica.

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo
De acuerdo a la tradición, las uvas se comen una a una con cada campanada que marca la medianoche. (Foto: Freepik)

Aunque no existe una única forma correcta, lo esencial es vivir el momento con intención y optimismo, adaptando la tradición al significado personal de cada quien.

Más allá de su origen, comer 12 uvas en Año Nuevo se ha convertido en un acto simbólico que une a familias y culturas. Es una tradición sencilla, pero cargada de esperanza, que invita a comenzar el año con fe, propósito y nuevos deseos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Lista de deseos Tecnología

¿Cómo pedirle a la IA que haga una lista de deseos personalizada para el Año Nuevo 2026?

Este es el paso a paso para que la IA funcione como una alternativa en la lista de deseos para 2026.

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

El hombre que llegó a pesar 600 kilos y fue considerado el más obeso del mundo falleció, dejando una historia que impactó al planeta.

El grave accidente en paracaidismo del influencer Mike Holston Talento internacional

Reconocido influencer sufre grave accidente de paracaidismo: esto contó desde el hospital

El polémico influencer sufrió un grave accidente de paracaidismo y reveló su estado desde el hospital a sus seguidores.

Lo más superlike

Jessi Uribe desató risas al mostrar un muñeco de año viejo de Pipe Bueno. Jessi Uribe

Así es el muñeco de ‘año viejo’ de Pipe Bueno que quemará Jessi Uribe al cerrar el 2025

Jessi Uribe desató risas en redes sociales al revelar el muñeco de ‘año viejo’ que fue recreado sobre Pipe Bueno.

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí

Maluma confesó que la llegada de su hija Paris lo llevó a vivir una fuerte depresión. Maluma

Maluma rompe el silencio y confiesa la dura depresión que vivió al ser papá

Aislinn Derbez envía emotivo mensaje tras muerte de su madre Gabriela Michel Eugenio Derbez

Aislinn Derbez envió desgarrador mensaje un mes tras la muerte de su madre: “Te dejo ir con amor”

Colores Curiosidades

¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología