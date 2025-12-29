Estos son los hábitos poco comunes que se hacen en Colombia y otros países por fin de año: ¿cuáles?

Con el paso de los años, varios internautas se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras las diferentes costumbres que se realizan durante la época de fin de año.

Sin duda, cada país tiene sus respectivas tradiciones por la celebración de año viejo, en la que cada cultura mantiene sus respectivos deseos y agüeros.

¿Cuáles son algunos de los hábitos poco comunes que realizan las personas en Colombia por la celebración de año nuevo?

Según lo han compartido varios navegantes a través de las redes sociales, se evidencia que Colombia, es uno de los países del mundo que más se ha destacado por realizar varios rituales al momento de finalizar el año.

Estos hábitos tienen las personas por año nuevo. | Foto: Freepik

Así también, la Inteligencia Artificial, más conocida como la IA, ha compartido varios hábitos que miles de personas realizan a vísperas de año nuevo y están los siguientes:

Maleta a medianoche: desde hace varios años, se ha mantenido una tradición durante la época de año nuevo en Colombia y es que varias personas, le hacen un recorrido a la manzana a medianoche con una maleta para atraer nuevos viajes.

Tres papas bajo de la cama: otro de los hábitos que suelen realizar varias personas en Colombia es colocar tres papas bajo de la cama para evaluar cuál será la

Hábitos de purificación: una de las tradiciones colombianas que más realizan las personas, es hacer una limpieza en un río para purificar las malas energías.

Billete en el zapato: un hábito poco común que realizan varias personas es colocar un billete en el zapato o sostenerlo en la mano durante el brindis de año nuevo para evidenciar la economía que se tendrá en el futuro.

Quemar el “año viejo”: en diferentes partes del país, varias personas queman en año viejo con un muñeco de trapo para empezar el año de cero.

¿Qué rituales se realizan en diferentes partes del mundo por el año nuevo?

¿Qué hábitos de año nuevo realizan las personas? | Foto: Freepik

Sin duda, cada país realiza varios rituales por la celebración de año nuevo, en los que se mantienen sus culturas para tener un comienzo especial. Algunos de los más destacados están:

