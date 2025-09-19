Aida Victoria habló de infidelidad tras escándalo amoroso: “estaba en un motel”
Aida Victoria Merlano compartió en redes un video sobre infidelidad tras días de controversia con su esposo.
Aida Victoria Merlano continúa siendo tema de conversación en las redes sociales a raíz de los rumores de su ruptura con Juan David Tejada, y esta vez no fue la excepción. Una reciente publicación en redes sociales logró llamar la atención de los internautas, pues en esta hacia mención sobre una infidelidad.
¿Por qué Aida Victoria Merlano habló sobre infidelidad en medio de polémica con su esposo?
En una reciente publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano sorprendió con un llamativo audiovisual en el que inició comentando que había encontrado a “un man” en un motel, y que había sufrido bastante sacándolo de aquel lugar.
"El man estaba en un motel con una moza, sufrí tanto sacándolo...”
Sin embargo, la creadora de contenido rápidamente aclaró que la razón por la que había sufrido en realidad era por haber usado tacones y no tenis para mayor comodidad, dejando sobre la mesa que en realidad estaba promocionando una marca de calzado.
Así mismo, Aida mencionó que en ningún momento se estaba refiriendo a su “marido”, haciendo alusión a su relación con Juan David, el padre de su pequeño hijo Emi.
“No estoy hablando de mi marido, yo por marido mío no peleo, pero por marido ajeno... La etapa de corretear a la moza de tu marido recomiendo no saltártela"
De esta manera, Aida Victoria Merlano aprovechó toda la controversia que existe actualmente con relación a su vida amorosa para continuar trabajando en su contenido digital y sacar provecho económico.
¿Por qué internautas aseguran que la relación de Aida Victoria y Juan David Tejada llegó a su fin?
Vale la pena destacar que los rumores sobre la ruptura amorosa entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada iniciaron luego de que la polémica influenciadora Yina Calderón mencionara en redes sociales que supuestamente el verdadero padre del hijo de la creadora de contenido era el streamer colombiano Westcol.
Así mismo, Calderón mencionó por este mismo medio que Juan David Tejada le habría sido infiel a Aida con una joven de Medellín.
Sin embargo, ambas versiones fueron desmentidas por la pareja, quienes cansados de lo que serían falsos señalamientos no dudaron en responder públicamente por medio de sus redes sociales.
Y es que esta no es la primera vez que Yina Calderón involucra a la pareja en sus comentarios, pues fue ella quien anunció el embarazo de la pareja, semanas antes de que Aida lo revelara a sus seguidores.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike